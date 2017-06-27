Turizmde ucuz olmak yetmiyor

İngiliz Posta İdaresi, her yıl, İngiliz Sterlini üzerinden ve tatile çıkanların en fazla tükettiği, 1.5 litrelik su, bir fincan kahve, bir kutu kola, sivrisinek ilacı ve güneş kreminin de aralarında bulunduğu sekiz ürünün fiyatını karşılaştırılarak bir araştırma yapıyor. ‘Seyahat Fiyat Barometresi-
Ucuzluk da kâr etmiyor
İngiliz Posta İdaresi araştırmasında, dört kıtadan 44 ülkenin tatil merkezinde söz konusu sekiz ürüne ödenen toplam miktarlar karşılaştırmalı olarak ele alınıyor. Buna göre, toplam ödemelerde Avrupa’nın en ucuz 10 ülkesi şöyle sıralanıyor: Portekiz Algerve’de 33.36 sterlin, Bulgaristan Sunny Beach’te 33.53 sterlin, İspanya Costa del Sol’de 38.79 sterlin, Türkiye Marmaris’te 49.74 sterlin, Çekya Prag’da 51.17 sterlin, Kıbrıs Rum kesimi Baf’ta 53.03 sterlin, Macaristan Budapeşte’de 53.18 sterlin, Malta Sliema’da 62.62 sterlin, Yunanistan Korfu Adası’nda 63.54, Hırvatistan Porec’te ise 68.92 sterlin.
ŞEVKET TEPETAŞ/İSTANBUL