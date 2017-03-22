Turizmde yeni dönem!

EKONOMİ SERVİSİ

Turizm sektöründe yaşanan krizin aşılması ile ilgili çalışmalarına hız kesmeden devam eden Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD) “Turizmde Perakendeciliğe Geciş” projesi ile turizm sektörünün yüzünü güldürmeye hazırlanıyor. Kaliteli otel ve uçak bileti ürününü kolay, hızlı ve cazip şartlarda yabancı turistlere sunmayı amaçlayan proje, tur operatörlerine daha çok imkan sağlayacak. Bu kapsamda “Krizden çıkış sürecinde uluslararası otel markalarının önemi” ve “Turizmde Perakendeciliğe Geçiş” paneli İstanbul’da gerçekleştirildi. Düzenlenen panele Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, TYD Başkanı Murat Ersoy, Denizbank Genel Müdürü ve TYD Başkan Yardımcısı Hakan Ateş katıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan TYD Başkanı Murat Ersoy, “Hep birlikte çalışacağız, Türk turizmi olmadan dünyada turizm olmaz. Rusya’da yoğun bir çalışma içindeyiz. Bu yıl Beş milyon turistin gelmesi hayal değil” diye konuştu. “Turizmde Perakendeciliğe Geciş Projesi” kapsamında ulusal Global Rezervasyon Portal Sistemini kullanıma hazır hale getirdiklerini kaydeden Ersoy, “Bu sistemle tur operatörüne senin taşıyamadığın riski biz taşırız. Sen istediğin koltuk kadar riske gir’ diyoruz. Bu nedenle biz riski yüklenmeye karar verdik. Bu sistemin başarılı olduğu görüldükten sonra başka oyuncular da sisteme dahil olacaktır. Sisteme TYD üye otelleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan turizm belgeli oteller rahatça yer alabilecek” dedi.

ABD yasağı algı yönetimi

Amerika’ya yapılan uçuşlarda yolcu kabinlerine elektronik cihazların alınmaması ile ilgili konuşan Murat Ersoy, “Laptopların güvenilir olup olmamasının kontrolü kolayca yapılabiliyor. Böyle kolayca tedbiri alınabilecek uygulamaları bir kenara bırakıp cep telefonundan büyük cihazlara yasak getirilmesi güvensiz bir ülke algısı oluşturulması anlamına geliyor. Bu Türkiye ve Arap ülkelerine karşı bir tavırdır. Bu durumda Avrupa pazarında daralma devam edecektir” dedi.TYD Başkanı Murat Ersoy “Ukrayna pazarında yüzde 25, BDT’de Rusya hariç yüzde 20, Ruslya pazarında ise yüzde 25 artış beklendiğini belirterek “Bu bölgelere yaptığımız uçuşularda yüzde 20 artış görüyoruz” dedi. 2017’de Rusya’dan erken rezervasyonların yüzde 25 daha hızlı geldiğini belirterek “Rusya tarifeli uçuşların önünü açıyor” şeklinde konuştu.