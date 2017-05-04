Turizmde zor günler

EKONOMİ SERVİSİ

Geçen yıla kadar Nisan-Ekim ayları arasında günde ortalama 3 ile 5 dev turist gemisi ile birlikte her gün binlerce turistin günübirlik olarak giriş yaptığı Kuşadası Limanı’na bu yıl ayda bir veya iki kere yanaşan transatlantikler kepenk bile açmakta zorlanan esnafa umut olmaktan uzak görünüyor. Zor günler geçiren Kuşadası son olarak 2 bin 570 yolcusuyla "Mein Schiff 5" isimli dev turist gemisini ağırladı. Kuşadası Limanı’na yanaşan ve ilk kez Türkiye’ye gelen Malta bayraklı TUİ Cruise firmasına ait "Mein Schiff 5" gemisinden inen çoğunluğu Alman olan turistlerin büyük bölümü tur otobüsleriyle Efes Antik Kenti ve Meryemana Evi’ni ziyaret etti, ardından da şehir dışındaki alışveriş merkezlerini gezdi. Gemide kalan az sayıdaki turist ise Kuşadası çarşılarında dolaştı. yolcudan bazıları, tur otobüsleriyle Efes Antik Kenti, Meryemana Evi ve Şirince'yi ziyaret etti, Kuşadası'nda alışveriş yaptı. Sezon boyunca bir kez daha Kuşadası’na gelecek olan dev geminin beklentilerine cevap vermediğini kaydeden Kuşadası esnafları, “Bu yıl büyük bir kriz yaşanıyor, tüm esnaf zor günler geçiriyor. Turist gemilerinde büyük oranda iptaller yaşandı. Az sayıda gelen gemileri yine de umutla karşılıyoruz. Tek tük alışveriş yapılıyor ancak bu alışverişler beklentileri karşılamaktan çok uzak" diye dert yandılar.

Kuşadası rotadan çıkarılmıştı

Bu arada, önceki yılın sonuna doğru yaşanan terör saldırılarıyla Türk turizminde başlayan kriz, dünyaca ünlü turist gemilerinin seferlerini iptal etmesiyle doruğa çıkmıştı. Yılda ortalama 500’e yakın turist gemisi ağırlayan Kuşadası’nda bu rakam 2015 yılında 446 olarak gerçekleşmiş, iptallerle bu sayı 2016’da 256'ya düşmüştü. Bu yıl ise sezon başından gerçekleşen iptallerin ardından Kuşadası'na yapılması beklenen 162 seferden Royal Carabien'e ait tamamı transatlantikten oluşan 42 seferin de iptal olması Kuşadası’nda büyük şok yaşanmasına neden olmuştu. Bu durumun bölgedeki Efes Antik Kenti başta olmak üzere yöredeki diğer tarihi mekan ve ören yerlerindeki ziyaretçi sayısında büyük düşüşe neden olması bekleniyor. Henüz iptal edilmeyen büyük bölümünü ise küçük boyutlu 200 ile 500 yolcu kapasiteli gemilerin ise Yunan bayraklılardan oluşması ve daha çok Türk müşterilere hitap eden turlar düzenlemesi de dikkat çekiyor.