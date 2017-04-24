Turizme Azeri dopingi

Türkiye’nin 2016 yılında gelen turist sayısının azalması turizm gelirlerinin düşmesine yol açarken, yaz dönemi için kardeş ülke Azerbaycan’dan birçok seyahat acentesi ile tur operatörleri Türkiye’de ağırlandı. Öte yandan önümüzdeki günlerde de 65 Alman seyahat acentesi İzmir’de ağırlanacak.

Türkiye’de yaşanan 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere terör olaylarının etkisiyle özellikle 2016 yılında yaşanan sıkıntıların telafi edilmesi için İzmir de harekete geçti. Gerek yurt dışı gerek yurt içinde İzmir’i en iyi şekilde tanıtmak için faaliyetlerde bulunan İzmir Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Azerbaycan’dan gelen tur operatörler ile seyahat acentelerini İzmir'de ağırladı. Azeri yetkililere İzmir’i gezdirdiklerini ve ülkelerinden turlar düzenlemeleri için anlaşma yapma yolunda olduklarına işaret eden İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Murat Karaçanta, "Şu an Azerbaycan’dan tur operatörü ve acente sahibi arkadaşlarımız burada. Azerbaycan’daki tur operatörlerine burada termal otellerimizi, hastanelerimizi, kıyılarımızı, turistik yerlerimizin hepsini gezdirip dolaştıracağız. Bu insanlar İzmir’in nasıl cennet bir şehir olduğunu görecekler. Orada inşallah pazarlamalarını yapıp, buraya bol bol turist getirecekler” dedi. Karaçanta, “30 Nisan’da Almanya’dan 65 tane tur operatörü ve acente getiriyoruz. 2015’te 36 milyon turist ağırlayan Türkiye dünya sıralamasında 6. sıradaydı. 40 milyona yakın turizm geliri olan ülkemiz dünya sıralamasında 12. sıradaydı. Fakat Rusya ile yaşanan uçak krizi, akabinde patlayan bombalar ve 15 Temmuz darbe girişimi ile 2016 kötü bir yıl oldu. İnşallah bunları telafi edeceğiz, 2017 yılında çok ümitliyiz. En azından 2016 yılında daha iyi olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı. EKONOMİ SERVİSİ