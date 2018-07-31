Turizmin performansı iyi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK) duyurulan turizm geliri verileri ile sınır giriş-çıkış istatistiklerine yer verildi. Buna göre Türkiye, yılın ilk altı ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 30.4'lük rekor artışla 16 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Ziyaretçi sayısı yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının sınır giriş-çıkışlarıyla birlikte 18.9 milyon olarak gerçekleşti. İlk 6 ayda gurbetçilerin ziyaret sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21.6 artışla 2.9 milyon oldu.

Ziyaretçi artış oranı ise yine ilk 6 ayın toplamında yüzde 29 olarak gerçekleşti. Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında, yılın ilk altı ayında Rusya yüzde 40.56'lık artış ve 2 milyon 378 bin 439 turist ile birinci sırada yer alırken, yüzde 25.15'lik artış ve 1 milyon 560 bin 251 turist ile Almanya ikinci, yüzde 13.48'lik artış ve 1 milyon 142 bin 111 turist ile İran üçüncü oldu. İran'ı 1 milyon 49 bin 26 turist ile Gürcistan ve 987 bin 957 turist ile Bulgaristan izledi.

Haziran 2018 döneminde en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında yüzde 29.6 artışla yine Rusya birinci olurken, yüzde 17.9 artışla Almanya ikinci sırada yer aldı. İngilizler sıralamada üçüncü oldu.

İngiliz turist yüzde 45 arttı

Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en dikkat çekici artış İngiltere'den gelen ziyaretçi sayısında yaşandı. Bu oran yüzde 45.5 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Bulgaristan'dan gelen ziyaretçi sayısında yüzde 31,2'lik, Ukrayna'dan gelen ziyaretçi sayısında yüzde 12.7'lik artış kaydedildi. İlk altı ayda en çok yabancı ziyaretçinin giriş yaptığı iller 5 milyon 981 bin 277 ile İstanbul, 4 milyon 572 bin 705 ile Antalya, 1 milyon 431 bin 748 ile Edirne, 1 milyon 143 bin 630 ile Artvin ve 931 bin 490 ile Muğla oldu.

Antalya, İstanbul, Muğla, Edirne ve Artvin, Haziran 2018 döneminde de sırasıyla en çok yabancı ziyaretçinin giriş yaptığı illerin başında yer aldı. Yılın ilk 6 ayında turist sayısının yanı sıra turizm gelirlerinde de yüz güldüren rakamlara ulaşıldı. Yabancı ziyaretçi sayısında rekor kıran Türkiye, yılın ilk 6 ayında toplam 11 milyar 469 milyon 828 bin dolar turizm gelirini yakaladı.

HABER MERKEZİ

Turiste yüksek hesaba ceza

İstanbul Valiliği, kent genelinde turizmde olumsuzluk yaşanmaması için kaçak acenta, rehber, hanutçu, yüksek hesap çıkaranlar ve günübirlik kiralık ev konularını sıkı denetime tabi tutuyor. Kentte 2018 yılının ilk altı ayındaki denetimlerde araç ve acenta sahibi ile hanutçuluk yapan, turistlere yüksek hesap uygulamasında bulunan 2 bin 638 kişiye 2 milyon 55 bin 503 lira ceza kesildi. 2017 yılının tamamında ise ceza miktarı 2 milyon 925 bin 979 lira olmuştu.

Yılın ilk 6 ayında denetlenen 13 bin 10 günübirlik kiralık evle ilgili toplam 18 milyon 648 bin 818 lira idari para cezası uygulandı. 2017 yılındaki denetimlerde günlük kiralık evlerle ilgili 21 milyon 689 bin 988 liralık idari para cezası yazılmıştı.

AA