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Türk Akımı nedeniyle Batı Hattı kapanacak

Rusya, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin devreye alınmasıyla Türkiye’ye Batı Hattı üzerinden gaz ihracatını sonlandıracak

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Türk Akımı nedeniyle Batı Hattı kapanacak
Rus hükümetinin internet sitesinde yayınlanan Türk Akımı’na ilişkin hükümetlerarası anlaşma metninde, Batı Hattı ile Ukrayna, Moldovya, Romanya ve Bulgaristan sınırından sağlanan gaz iletimine, projede ilk hattın devreye girmesiyle son verileceği belirtildi. Öngörülen rota değişikliği neticesinde Türkiye’ye yönelik doğalgaz ihracatının etkilenmeyeceği vurgulanan metinde, Türk Akımı’nın devreye girmesiyle Bulgaristan rotasındaki ilgili kontratların düzenlenmesi gerektiği de kaydedildi. Rusya geçen yıl Batı Hattı boru hattı sistemi ile Ukrayna, Moldovya, Romanya ve Bulgaristan üzerinden ve Mavi Akım ile de Karadeniz üzerinden Türkiye’ye toplam 24,7 milyar metreküp doğalgaz ihraç etmişti. Türk Akımı projesinde deniz kısmı inşaatına gelecek aylarda başlanması, proje kapsamında ilk hattın 2019 sonunda devreye alınması bekleniyor. AA
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Türk Akımı Nedeniyle Batı Hattı Kapanacak
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