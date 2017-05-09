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Türk Akımı yatırımı boşuna mı!

Türk Akımı boru hattı projesinin ilk hattının inşasına başlandı

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Türk Akımı yatırımı boşuna mı!

Ancak projenin devamı ile ilgili ciddi soru işaretleri bulunuyor. Türk Akımı projesindeki gelişmeleri değerlendiren Rusenergy adlı danışmanlık şirketi uzmanlarından Mihail Krutihin'e göre Avrupa Komiyonu’nun, Gazprom’un Türkiye'den Yunanistan üzerinden diğer ülkelere doğalgaz satışına izin vermesi gerekiyor. Bu izinler olmadan yapılan harcamaların boşa çıkabileceğine vurgu yapan Mihail Krutihin şunları söyledi: "Avrupa Komiyonu’nun, Gazprom’un Türkiye'den Yunanistan üzerinden diğer ülkelere doğalgaz satışına izin vermesi gerekiyor. Henüz böyle bir izin yok. İkinci hatla ilgili ise ciddi soru işaretleri var. Üçüncü ve dördüncü hatlar henüz söz konusu bile değil. Bu, Avrupa’dan izinler olmadan, Rusya’da su altı boru hatları için devasa paraların boşuna harcandığı ve sadece müteahhitlerin kazançlı çıktığı anlamına geliyor. Bu paranın 17 milyar dolar civarında olduğu hesaplanıyor.” MEHMET KELEŞ 

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