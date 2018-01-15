Türk balı en çok Almanya'ya satıldı

Söz konusu ihracat karşılığı 23 milyon 893 bin 69 dolar gelir eden Türkiye, ihracatını önceki yıla oranla miktarda yüzde 79, değerde ise yüzde 60 artırdı. Bu dönemde 9 milyon 317 bin 10 dolarlık ihracatla Almanya birinci sırayı alırken, 8 milyon 192 bin 292 dolarlık ihracatla ABD ikinci, 1 milyon 382 bin 325 dolarlık ihracatla da Suudi Arabistan üçüncü oldu.

Doğu Karadeniz'den ise geçen yıl 4 ülkeye 1 milyon 168 bin 916 dolar karşılığında 285 ton bal ihraç edildi. Bu dönemde yapılan ihracat, önceki yıla oranla miktarda yüzde 96, değerde ise yüzde 78 artış gösterdi.

AA