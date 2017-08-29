Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Türk balığı Çin yolcusu

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Çin'de su ürünleri tüketiminin yaygın olduğunu, ülkede 50 milyon alım gücü yüksek müşteri kitlesi bulunduğunu, Türkiye'den Uzak Doğu'ya deniz patlıcanı, levrek, çipura ve alabalık ihracatı yapılabileceğini kaydetti

Bu haber kez okundu.

Türk balığı Çin yolcusu

Türkiye'nin su ürünleri sektörü, levrek ve çipurada Avrupa pazarında yüzde 25 pazar payına ulaştıktan sonra yönünü Çin'e çevirdi. Yakın gelecekte Çin'in dünya ekonomisinde bir numara olabileceğini savunan Kızıltan, "Çin'de balık yanında karides, istiridye, deniz tarağı, deniz patlıcanı gibi ürünler yoğun tüketiliyor. Yıllık su ürünleri ithalatları 7.5 milyar dolar seviyesinde. Bizim Çin'e ihracatımız ise 3 milyon dolar seviyesinde" ifadelerini kullandı. AA

İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Türk Balığı Çin YolcusuEge Su Ürünleri Ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sinan KızıltanÇinürünlerTüketimYaygınMüşteriTürkiyeUzak DoğuLevrekçipuraAlabalıkIhracat
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100