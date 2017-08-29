Türkiye'nin su ürünleri sektörü, levrek ve çipurada Avrupa pazarında yüzde 25 pazar payına ulaştıktan sonra yönünü Çin'e çevirdi. Yakın gelecekte Çin'in dünya ekonomisinde bir numara olabileceğini savunan Kızıltan, "Çin'de balık yanında karides, istiridye, deniz tarağı, deniz patlıcanı gibi ürünler yoğun tüketiliyor. Yıllık su ürünleri ithalatları 7.5 milyar dolar seviyesinde. Bizim Çin'e ihracatımız ise 3 milyon dolar seviyesinde" ifadelerini kullandı. AA
Türk balığı Çin yolcusu
Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, Çin'de su ürünleri tüketiminin yaygın olduğunu, ülkede 50 milyon alım gücü yüksek müşteri kitlesi bulunduğunu, Türkiye'den Uzak Doğu'ya deniz patlıcanı, levrek, çipura ve alabalık ihracatı yapılabileceğini kaydetti
29 Ağustos 2017 Salı 15:38
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