Türk balığı Çin yolcusu

Türkiye'nin su ürünleri sektörü, levrek ve çipurada Avrupa pazarında yüzde 25 pazar payına ulaştıktan sonra yönünü Çin'e çevirdi. Yakın gelecekte Çin'in dünya ekonomisinde bir numara olabileceğini savunan Kızıltan, "Çin'de balık yanında karides, istiridye, deniz tarağı, deniz patlıcanı gibi ürünler yoğun tüketiliyor. Yıllık su ürünleri ithalatları 7.5 milyar dolar seviyesinde. Bizim Çin'e ihracatımız ise 3 milyon dolar seviyesinde" ifadelerini kullandı. AA