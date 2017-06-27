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Türk bulguru Tayland mutfağına girdi

Türk bulgurunu dünyaya tanıtmaya gayret eden Duru Bulgur, Tayland’ın ulusal market zincirlerinde 3 hafta süren tadım aktivitesi düzenledi. Pirinç ülkesi Tayland da bulgurla ilk kez tanışan Taylandlılar, ilk kez denedikleri bulgur hakkında sorular sorarak, bulgurun nasıl imal edildiğini, sağlık üzerindeki faydalarını öğrendi

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Türk bulguru Tayland mutfağına girdi

Duru Bulgur Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Duru, Taylandlıların Duru Bulgur sayesinde ilk defa bulgurla tanıştığını belirterek, “Türk bulguru besleyiciliği ve lezzeti sayesinde burada çok sevildi. Tüm dünyada sağlıklı beslenmeye yönelik bir bilinçlenme var. Pirinç tüketen Taylandlılara da ilk kez tanıştıkları bulgurun, daha sağlıklı olduğunu anlattık. Ayrıca onların diline çevrilen bulgur yemekleri kitabımızla, taş değirmende ürettiğimiz Türk bulgurumuzu anlatarak, lezzetini denemelerini de sağladık. Marketlere ve Taylandlıların evlerine Türk bulgurunu sokmayı başardık” dedi. EKONOMİ SERVİSİ

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