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Türk çayını 93 ülke tercih etti

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Türkiye'den Ocak-Haziran döneminde 93 ülkeye çay ihraç edildi

07 Temmuz 2018 Cumartesi 18:03
Türk çayını 93 ülke tercih etti

Türkiye'den bu dönemde 4 milyon 504 bin 632 dolarlık çay ihraç edilirken, Almanya, 608 bin 71 dolarlık ihracatla 93 ülke arasında ilk sırada yer aldı.Bu ülkeyi sırasında 541 bin 890 dolarlık ihracatla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, 491 bin 535 dolarlık ihracatla ABD, 437 bin 664 dolarlık ihracatla Belçika ve 394 bin 632 dolarla Hollanda takip etti.

Söz konusu dönemde, Etiyopya, Singapur, Kamerun, Fildişi Sahili, Gambiya, Senegal, Tanzanya, Uman ve Paraguay gibi ülkelere de ihracat gerçekleştirildi. Doğu Karadeniz'den de yılın Ocak-Haziran döneminde 20 ülkeye, 2 milyon 342 bin 6 dolarlık Türk çayı ihraç edildi.

Bölgeden yılın ilk yarısında yapılan çay ihracatında da Almanya 455 bin 317 dolarla birinci, Belçika 425 bin 426 dolarla ikinci, ABD 405 bin 605 dolarla üçüncü, Hollanda 318 bin 500 dolarla dördüncü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de 269 bin 593 dolarla beşinci sırayı aldı.
AA

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