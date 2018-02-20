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Türk çeliğine ABD darbesi

ABD, Dünya Ticaret Örgütü kurallarını hiçe sayarak, Türkiye gibi ülkelerin ürünlerinin pazarına girmesini haksız yere engelliyor. Kendi sanayisini de cam fanus içinde korumak isteyen ABD, yüksek vergilerle çelik ithalatının önünü kesmeyi hedefliyor

20 Şubat 2018 Salı 16:37
Türk çeliğine ABD darbesi

Türk çelik sektörü, bu amaçla yeniden gündeme getirilen ve şu an ABD Başkanı Trump’ın masasında bekleyen Section 232 (Bölüm 232) yasasından çıkacak sonuca kilitlenmiş durumda. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, geçtiğimiz günlerde Başkan Trump’a üç farklı seçenek sunduklarını açıkladı. Aralarında Türkiye’nin de olduğu 12 ülkeden yapılan çelik ithalatına en az yüzde 53 vergi getirilmesi de bu üç seçenekten bir tanesi. Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Namık Ekinci, “Bu durumun gerçekleşmesi Türkiye’nin ABD'ye en büyük ihracat ürünü olan çeliği durma noktasına getirir” dedi. Başkan Trump’ın 11 Nisan’a kadar açıklayacağı kararı, Türk çelik sektörü ilgi ile bekliyor. Ekinci, en az yüzde 53 verginin zaten düşmekte olan ABD’ye çelik ihracatının tamamen durması anlamına geldiğini söyledi ve bu kararın dünya ekonomisini de olumsuzluğa sürükleyeceğini kaydetti. 

Ulusal güvenlik meselesi

ABD’nin Ulusal Güvenlik kapsamında bir ticaret anlaşması dâhilinde 1962 yılında kanunlaştırdığı Section 232, Donald Trump’ın göreve gelmesiyle birlikte yeniden gündeme gelmişti. Çelik ithalatına ek vergi getirilmesini öneren yasa ile ilgili çalışmalar Nisan 2017'de başlamıştı. Section 232 kapsamında Trump’a sunulan raporda ise üç farklı seçenek bulunuyor. İlki, tüm ülkelerden çelik ithalatına en az yüzde 24’lük ek vergi getirilmesi. İkinci alternatif aralarında Türkiye’nin de olduğu Brezilya, Çin, Kosta Rika, Mısır, Hindistan, Malezya, Güney Kore, Rusya, Güney Afrika, Tayland ve Vietnam’dan oluşan 12 ülkeye en az yüzde 53 vergi, geriye kalan ülkelere ise 2017 ihracatları kadar kota uygulanması. Üçüncü ve son seçenek ise tüm ülkelere 2017 ihracatlarının yüzde 63’u oranında kota getirilmesini teklif ediyor. SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL
 

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