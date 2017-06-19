Türk çeliğine Mısır engeli

EKONOMİ SERVİSİ

Mısır Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 22 Aralık 2016 tarihinde Türkiye, Çin ve Ukrayna menşeli filmaşin ve çubuk (7213, 7214, 7227, 7228 GTİP’li) ürünleri ithalatına karşı anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmaları açılmıştı. Mısır hükümeti, 7 Haziran 2017 tarihinde nihai kararını açıkladı ve damping soruşturmasına yönelik geçici önlem kararı aldı. Karar neticesinde Türk firmalara yüzde 10 ile 19 oranında geçici vergiler hükmedildi. Söz konusu vergiler, kararın yayımlanma tarihinden itibaren 4 ay boyunca yürürlükte kalacak. Ayrıca Mısır, Çinli firmalara yüzde 17, Ukrayna ArcelorMittal’e yüzde 15 ve diğer Ukrayna firmalarına yüzde 27 oranında vergi uygulanmasına karar verdi. Mısır’ın yıllardır yerli çelik sanayisinin baskısıyla korumacı tedbirler almak için girişimde bulunduğunu söyleyen Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Namık Ekinci, “Damping davasına yönelik alınan geçici önlem karar raporu yeni açıklandı. 4 ay süreceği belirtilerek kararlaştırılan vergilerin hangi hususlara istinaden alındığı inceleniyor. Diğer tüm davalarımızda olduğu gibi gerekli incelemeleri yapıp, itirazlarda bulunacak ve sürecin peşini bırakmayacağız. Haklılığımızı kanıtlayana kadar takipçisi olacağız” dedi.