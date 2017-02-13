Türk çelik sektörüne Arap çelmesi

İnşaat çeliğinde Türkiye’nin ikinci büyük pazarı olan ve ithalatının yüzde 95’ini Türkiye’den karşılayan Birleşik Arap Emirlikleri’nin çelik ürünlerine karşı ticaret politikası önlemleri uygulamak amacıyla yeni bir anti-damping yasası hazırladığı veya gümrük vergilerini artırmayı planladığı yönünde çıkan haberler çelik ihracatçılarını harekete geçirdi. Konu ile ilgili detaylı bilgi almak ve iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin önemini vurgulamak isteyen Çelik İhracatçıları Birliği, Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri 9. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı kapsamında toplantı başkanı BAE Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Mohammed bin Abdulaziz Al Şehi ile bir araya geldi. BAE’nin Türk çelik sektörü için önemli bir ticaret ortağı olduğunu ifade eden Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci, herhangi bir korumacı uygulamaya gitmeden ticari ilişkilerin sürdürülmesinin her iki ülke için fayda sağlayacağını söyledi. Mohammed bin Abdulaziz Al Şehhi ise Türk çelik ürünlerine karşı bir damping davası açılmasının gündemlerinde olmadığını ifade etti ancak gümrük vergisi getirilmeyeceğini dile getirmedi.

EKONOMİ SERVİSİ