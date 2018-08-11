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Türk dondurması 4 kıtayı fethetti

Yılın ilk yarısında Türkiye'den, Tayvan'dan Güney Afrika'ya, ABD'den Maldivler'e kadar 4 kıtadaki 38 ülkeye 10 bin tonu aşkın dondurma ihracatı gerçekleştirildi

11 Ağustos 2018 Cumartesi 14:44
Türk dondurması 4 kıtayı fethetti

EKONOMİ SERVİSİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve İnternational Trade Center (ITC) verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında dondurma ve buzlu yiyecek satışından 24 milyon 206 bin 543 dolar elde edildi. Bu gıda maddelerinin ithalatına ödenen miktar ise 1 milyon 305 bin dolar seviyesinde kaldı.

Söz konusu dönemde, Tayvan'dan Güney Afrika'ya, ABD'den Maldivler'e kadar 38 ülke ve 3 serbest bölgeye 10 bin 219 ton dondurma ve buzlu yiyecek ihracatı gerçekleştirildi. Aynı dönemde söz konusu ürünlerin ithalatı ise 195 ton oldu. Türkiye, dondurmayı ilk ürettiği bilinen Çin'e de 179 bin dolarlık dondurma ihraç etti.

En çok dondurmayı Irak'a sattık

Yılın ilk yarısında en fazla dondurma ihracatı komşu ülke Irak'a yapıldı. Bu ülkeye 4 milyon 155 bin dolar karşılığında bin 451 ton dondurma ihraç edildi. KKTC, 2 milyon 583 bin dolarla ikinci sırada yer alırken, bu ülkeyi 2 milyon 50 bin dolarla Kosova, 1 milyon 703 bin dolarla İsrail, 1 milyon 354 bin dolarla Arnavutluk, 1 milyon 282 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri ve 842 bin dolarla Fas takip etti.

Üreticiler, ayrıca Mersin Serbest Bölgesi ile Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi'nin dondurma ihtiyacını da karşıladı. En çok dondurma ithalatı ise 549 bin dolarla Hollanda'dan yapıldı. Bu ülkeyi 487 bin dolarla İsviçre, 107 bin dolarla İtalya ve 93 bin dolarla Fransa izledi.

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