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Türk ev tekstili gözünü Çin pazarına dikti

Son on yılda yapılan çalışmalarla ev tekstilinde Çin’e ihracatını 5 kat artıran Türkiye, 27-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 'Intertextile Shanghai Home Textiles 2018' fuarındaki yerini sağlamlaştırdı. Milli katılım organizasyonunu Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) gerçekleştirdiği fuara Türkiye’den 20 firma katıldı

03 Eylül 2018 Pazartesi 13:14
Türk ev tekstili gözünü Çin pazarına dikti

Türk ev tekstili sektörü, Çin’in başkenti Şangay’da 27-30 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen ve Uzak Doğu’nun en önemli organizasyonlarının başında gelen “Intertextile Shanghai Home Textiles 2018 - Uluslararası Şangay Ev Tekstili Fuarı” fuarında ilgi odağı oldu. Milli katılım organizasyonu Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından gerçekleştirilen fuara 20 Türk firması katıldı.

Toplam. 1.9 milyar dolarlık ev tekstili ithalatı ile dünyanın ön önemli pazarlarından birisi olan Çin’deki payını artırmayı hedefleyen Türk firmaları, fuarda alıcılara ürünlerini sergileme fırsatı buldu. Fuarda Şangay Başkonsolosu Sabri Tunç, Ticaret Ateşesi Mustafa Akseli ve Ticaret Bakanlığı gözlemcisi Alper Subaşı da Türk firmalarının standlarını ziyaret etti.

Çin’e ihracat 5 kat arttı

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, her yıl olduğu gibi bu yıl da UTİB organizasyonuyla fuara giden Türk firmalarında ortak hedefin mevcut pazar payını artırmak olduğunu söyledi. Türkiye’nin ev tekstili sektöründe 2017 yılında 2.7 milyar dolarlık ihracata imza attığını ve dünya pazarından yüzde 4.5 pay almayı başardığını belirten Engin, dünyanın en büyük tekstil ithalatçısı Çin Halk Cumhuriyeti’nin sektör ihracatı için önemine değindi.

Türkiye’nin son yıllarda Çin pazarında ağırlığını daha da artırdığını kaydeden Engin, “Çin’e gerçekleştirdiğimiz ev tekstili ihracatı 5 kat artarak, 5 milyon dolardan 25 milyon dolara kadar çıktı. Ancak Çin, sadece 2017 yılında yaklaşık 1.9 milyar dolarlık ev tekstili ithalatı yaptı. Sektördeki gücümüz ve potansiyelimizle Çin pazarından çok daha fazla pay alabiliriz.

Global pazarda son derece güçlü bir imajı bulunan sektörümüz, son teknolojilere sahip makine parkı, esnek üretim kabiliyeti, AR-GE yatırımları ve markalaşma sonucunda daha da başarılı olacaktır” diye konuştu.
EKONOMİ SERVİSİ

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