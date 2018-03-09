Türk gıda ihracatçılarından Foodex’e görkemli katılım

Türk gıda ihracatçıları, Japonya'ya ihracatlarını arttırmak için 06-09 Mart 2018 tarihlerinde Japonya'nın Chiba kentinde düzenlenen Foodex Japan 2018 - 43. Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı’na 42 katılımcı firma ile büyük ilgi gösterdi. Fuarın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu'nu Ege İhracatçı Birlikleri üstlendi.

Gıda tüketiminin büyük bölümünü ithalatla karşılayan ve yıllık gıda ithalatı 80 milyar dolara ulaşan Japonya'ya Türkiye'nin gıda ürünleri ihracatının artması amacıyla Uzakdoğu’nun en büyük gıda fuarı Foodex Japan Uluslararası Gıda Fuarı’na 21. kez Türkiye Milli Katılım Organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, Türk gıda ihracatçıları açısından başarılı ve verimli bir fuarı geride bıraktıklarını, her geçen yıl katılımcı sayısının artmasından memnuniyet duyduklarını, iki ülke arasındaki dostluğa bağlı olarak Japonya'da Türklere ve Türk ürünlerine ilginin her geçen gün artmasından mutlu olduklarını kaydetti. Tarakçıoğlu, “2016 yılında Japonya’ya 350 milyon dolar olan genel ihracatımız 2017 yılında 400 milyon dolara yükseldi. Türkiye’nin Japonya’ya yaptığı gıda ihracatı ise 2017 yılında 154 milyon dolar olarak gerçekleşti” dedi. ŞEVKET TEPETAŞ/İSTANBUL