Türk gıda ürünleri New York yolcusu

30 Haziran - 2 Temmuz 2018 tarihlerinde New York’te gerçekleşecek fuara 39 Türk firma katılıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde gerçekleşen Summer Fancy Food fuarı bu yıl 30 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında 64. kez kapılarını açacak. 1998 yılından beri Ege İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirilen Türkiye Milli Katılım Organizasyonu bu yıl 21. kez yapılacak ve 39 Türk firma Milli Katılım Organizasyonu ile Fancy Food Fuarına katılacak. Katılımcı firmalar Türk gıda ürünlerini çeşitli etkinliklerle Amerikalı alıcılara ve dünyanın her yerinden katılımcılara tanıtma fırsatı bulacak. COŞKUN ÇELEKOĞLU / İSTANBUL