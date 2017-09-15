Türk ilaç sektörü artık dünya liginde

Türkiye ilaç sektörünün uzun süredir beklediği güzel haber geldi. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), aralarında İsviçre, ABD, İngiltere, İrlanda, Almanya, Kanada, Japonya ve Avusturalya’nın da bulunduğu Uluslararası İlaç Denetim Birliği (PIC/S) üyeliğine kabul edildi. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, sektörde sevinçle karşılanan bu üyeliğin Türkiye’de üretilen ilaçların kalitesinin uluslararası alanda tescili anlamına geldiğini belirterek katma değerin yüksek olduğu ilaç ihracatında artış beklediklerini söyledi.

Dünyada ilaç ruhsatı veren otoritelerin kurduğu bir birlik olan Uluslararası İlaç Denetim Birliği (PIC/S), bu alanda kabul gören en saygın ve geçerli kurum olarak biliniyor. PIC/S’e üye olmak ise o kadar kolay değil.

Ülkeler, zorlu geçen denetimler sonucu Birlik üyeliğine kabul ediliyor. Türkiye’nin PIC/S’e üye olması ile birlikte Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca yapılan tüm denetimler dünyada kabul görecek ve ülkemizde üretilen ilaçların kalitesi ve güvenliği tescil edilmiş olacak. 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren geçerli bu üyelik ilaç ihracatının önündeki engelleri de ortadan kaldıracak.

İlaç ihracatı artacak

İlerleyen süreçte ilaç ihracatında artış beklediklerini kaydeden İKMİB Başkanı Murat Akyüz, “Bu üyelikle birlikte Türkiye’de üretilen ilaçların kalitesi ve güvenliği uluslararası alanda tescillenirken, ülkemiz ilaçta dünya ligindeki yerini de sağlamlaştırmıştır.

İlaç sektörümüzün de destek verdiği üyelik sürecinde gerek Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu gerekse de üreticilerimiz çok ciddi ve zorlu denetimlerden geçtiler. Yaklaşık 4 yıldır bu konuda çalışmalar yürütülüyor. PIC/S Uluslararası İlaç Denetim Birliği’ne üyelik ilaç sektörümüzün tüm dünyadaki itibarını ve güvenilirliğini artıracak. PIC/S üyeliği sayesinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılan denetimlerin tüm dünyada geçerli olması firmalarımızın işlerini kolaylaştıracak, maliyetlerini azaltacak ve ihracatta tarife dışı engelleri ortadan kaldıracak.

Kimya sektörümüzün katma değeri en yüksek ürün gruplarından olan ilaç ihracatında artışı da beraberinde getirecektir. Geçtiğimiz yıl 777 milyon dolarlık ilaç ihracatı gerçekleştirdik ve kilogram başına birim ihracat fiyatı 15.5 dolar oldu.

Bu rakam Türkiye ortalamasının 10 katından fazla. Bu yılın 7 aylık döneminde ise ihracatımız 455 milyon dolara ulaştı. Ülkemizin ilaç üretimindeki yüksek kalite seviyesinin tescillenmesi ile beraber ihracatta yüksek teknoloji ürünler ile gerçek potansiyelimizi yakalayabilecek bir ortamın oluşacağına inanıyoruz” açıklamasında bulundu.

COŞKUN ÇELEKOĞLU/İSTANBUL