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Türk-iş: Yoksulluk sınırı 5 bin 262 lira

Türk-İş'in araştırmasına göre, Ocak ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı bin 615, yoksulluk sınırı 5 bin 262 lira oldu. Buna göre bin 603 TL asgari ücret gelirine sahip on binlerce işçi ailesi açlık sınırının altında bir gelirle yaşam mücadelesi veriyor.

25 Ocak 2018 Perşembe 12:08
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Türk-iş: Yoksulluk sınırı 5 bin 262 lira

Türk-İş tarafından, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yapılan açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının Ocak ayı sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, Ocak ayında 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" bin 615 lira olarak belirlendi.

Gıda ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 5 bin 262 lira oldu.

Hesaplamalara göre, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı geçen aya göre 7 lira, geçen yıla göre 136 lira artış gösterdi. Yoksulluk sınırı tutarı ise son bir ayda 24 lira, geçen yılın ocak ayına göre ise 444 lira arttı.

Bekar bir çalışanın yaşama maliyetinin bin 998 lira 88 kuruş hesaplandığı Ocak ayında, Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı, bir önceki aya göre yüzde 0.46 artış gösterdi.

Gıda enflasyonunda son 12 ay itibarıyla artış oranı, baz etkisiyle, yüzde 9.22 olurken, yıllık ortalama artış yüzde 9.71 olarak hesaplandı.

Geçim savaşı çok çetin

Asgari ücret, işçi kesiminin muhalefetiyle, işveren-hükümet tarafından bekar bir işçi için aylık net 1.603 TL olarak belirlenmişti.

Daha yılın ilk ayında asgari ücret, TÜRK-İŞ’in bir işçi için belirlediği asgari yaşama maliyeti olan bin 998 lira 88 kuruşluk tutarın 396 TL gerisinde kaldı. Asgari ücret düzeyinde gelirle yaşam mücadelesi veren vatandaşların ağır geçim şartları, zamlarla daha da kötüleşmiş durumda.

Milyonlarca işçinin ailesiyle birlikte “geçim ücreti” haline dönüşen asgari ücret, bir işçinin yaşam maliyetini karşılamak bir yana, dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcamasına bile yetmemektedir. Asgari ücretle sadece 9 gün insan onuruna yaraşır bir düzeyde geçinebilmek mümkün.

TÜRK-İŞ hesaplamasına göre; dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı geçtiğimiz aya göre 7 TL, geçtiğimiz yıla göre 136 TL artış gösterdi. Yoksulluk sınırı tutarı ise son bir ayda 24 TL, geçen yılın Ocak ayına göre ise 444 TL arttı.

Haber Merkezi

Son Güncelleme: 25.01.2018 15:09
Anahtar Kelimeler:
AçlıkYoksulluk
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