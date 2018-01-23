Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
117235
ALTIN
161.959
DOLAR
3.7784
STERLİN
5.2799
EURO
4.6204

Türk kaynak suları 110 ülkede içiliyor

Türkiye'nin dört bir yanındaki doğal kaynaklardan çıkarıldıktan sonra ambalajlanan sular, 110 ülkeye ihraç ediliyor

23 Ocak 2018 Salı 00:04
11 Okunma
Türk kaynak suları 110 ülkede içiliyor

AmbalajSu Üreticileri Derneği (SUDER) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Karamehmetoğlu, bir program kapsamında geldiği Bursa'da, yaptığı açıklamada, Türkiye'deki yıllık su pazarı hacminin 11 milyar litreyi geçtiğini, sektördeki cironun 5 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Karamehmetoğlu, ambalajlı su pazarının her yıl yüzde 3-4 oranında büyüdüğünü anlatarak, "İhracatta net döviz fazlası veren bir sektörü temsil ediyoruz. 50 milyon doların üzerinde ihracat gelirimiz var. Türk sularının yabancı ülkelerde yaşayan Türklerin dışında yerli halkınca da beğeniyle tüketildiğini söyleyebilirim. Türk kaynak suları 110 ülkeye ihraç ediliyor" dedi.
AA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeSuAmbalajIhraç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tüketiciler kolay meyve istiyor
Tüketiciler kolay meyve istiyor
Hazır giyim sektörü zorda
Hazır giyim sektörü zorda
Osmangazi köprüsünden geçmeyen araçların cezası 1.3 milyar lira
Osmangazi köprüsünden geçmeyen araçların cezası 1.3 milyar lira
‘İstihdamda 25 yaş kriteri 35’e çıkarılmalı’
‘İstihdamda 25 yaş kriteri 35’e çıkarılmalı’
Mevsimlik işçilere müjde
Mevsimlik işçilere müjde
THY o listede yok
THY o listede yok
Uzakdoğu'dan 16 milyon ürüne vize yok
Uzakdoğu'dan 16 milyon ürüne vize yok
Seracının derdi de maliyetler
Seracının derdi de maliyetler
AVM yatırımları azalıyor
AVM yatırımları azalıyor

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim