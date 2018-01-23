Türk kaynak suları 110 ülkede içiliyor

Ambalajlı Su Üreticileri Derneği (SUDER) Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Karamehmetoğlu, bir program kapsamında geldiği Bursa'da, yaptığı açıklamada, Türkiye'deki yıllık su pazarı hacminin 11 milyar litreyi geçtiğini, sektördeki cironun 5 milyar liraya ulaştığını söyledi.

Karamehmetoğlu, ambalajlı su pazarının her yıl yüzde 3-4 oranında büyüdüğünü anlatarak, "İhracatta net döviz fazlası veren bir sektörü temsil ediyoruz. 50 milyon doların üzerinde ihracat gelirimiz var. Türk sularının yabancı ülkelerde yaşayan Türklerin dışında yerli halkınca da beğeniyle tüketildiğini söyleyebilirim. Türk kaynak suları 110 ülkeye ihraç ediliyor" dedi.

AA