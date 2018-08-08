Türk kirazı Çin’i fethedecek

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

Dünyanın en büyük kiraz ithalatçılarından Çin, Türkiye’den kiraz ithalatına izin verirken, Türk kirazında Akdeniz meyve sineği riskini ortadan kaldırmak için 16 günlük soğuk zincir şartı getirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde Manisa’ya bağlı Demirci ilçesi ve çevresinde Akdeniz meyve sineğinin olmadığını ortaya koymak üzere “Akdeniz Meyve Sineğinden Ari Alan Tahsis Edilmesi Projesi” başlatıldı.

Projenin açılış toplantısı Demirci ilçesinde gerçekleştirildi. Demirci ilçesinin yüksek rakımda olması ve ağırlıklı olarak kiraz yetiştiriciliği yapıldığından diğer meyve türlerinin bulunmadığı bir bölge olması nedeniyle avantajlı olduğunu belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak, Akdeniz Meyve Sineğinden Ari Alan Tahsis Edilmesi Projesi’nin Türk kirazının kalitesini ortaya koyacağını ve ihracatta Çin başta olmak üzere yeni pazarların yolunu açacağını kaydetti. Uçak, “Bu proje başarıya ulaştığında Demirci çevresindeki bir çok kiraz üretim bölgesi de ari alan statüsünde değerlendirilecek. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği olarak projenin en büyük destekçisiyiz” dedi.

Uzakdoğu pazarı heyecan veriyor

Kiraz ihracatında Uzakdoğu ülkelerine ihracatı hedeflediklerini anlatan Uçak, “Uzakdoğu pazarı yükselen alım gücü ve kiraza olan büyük ilgileri nedeniyle Türk kiraz ihracatçılarına heyecan veren bir pazar konumunda. 2018 yılında 76 bin ton ihracat karşılığı 161 milyon dolarlık kiraz ihraç ettik.

“Akdeniz Meyve Sineğinden Ari Alan Tahsis Edilmesi Projesi” ile Türk kirazının kaliteli ve sağlıklı olduğunu ortaya koyduğumuz takdirde Çin ve Uzakdoğu pazarı kiraz ihracat rakamlarımızı rahatlıkla ikiye katlayabileceğimiz bir potansiyeli barındırıyor. Turkish Cargo ile yakaladığımız sinerji ile de kiraz ihracatında uzak pazarları yakınlaştıracağız. Dünya sofralarını Türk kirazı tatlandıracak” şeklinde konuştu.

2017 yılında Çin’e kiraz ihracatının önünün açıldığını ancak 16 günlük soğuk işlem uygulama süresinin çok uzun olmasının ihracatı fiilen tıkadığını dile getiren Uçak şöyle devam etti: “Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Liu Zengxian’ı Kemalpaşa kiraz bahçelerinde ağırladık. Başkonsolos, Türk kirazına hayran kaldı, kaliteli kirazımızı en yakın zamanda Çin pazarında görmek istediğini ifade etti ve bunun için tüm desteği vereceğini söyledi.

Çin’deki müşavirliklerimiz aracılığıyla da Çin tarafında bir baskı unsuru yaratmaya çalışıyoruz. “Akdeniz Meyve Sineğinden Ari Alan Tahsis Edilmesi Projesi”nin çıktıları ile Akdeniz Meyve Sineğinden ari alanlar oluşturmaya başladıkça bizim Çin karşısındaki elimizin güçleneceğine ve bu bölgenin ihracatta öncü bölgelerden olacağına inanıyorum.” Türkiye, 2018 yılında 76 bin ton karşılığı 161 milyon dolarlık kiraz ihracatı gerçekleştirdi.

Kiraz ihracatında 85 milyon dolar ile Almanya zirvede yer alırken, zirvenin ortağı 31.5 milyon dolar ile Rusya oldu. 8.5 milyon dolarlık kiraz ihracatı ile Norveç zirvenin üçüncü basamağına adını yazdırdı. Özellikle Rusya, Danimarka, İngiltere, Singapur gibi ülkelere yapılan kiraz ihracatı 2017 yılına göre önemli oranda artış gösterdi.