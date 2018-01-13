Türk kirazı ihracatta uçacak

Yaş meyve sebze sektörü, orta vadede ihracatının yüzde 10'unu hava kargo ile gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Turkish Cargo İzmir Kargo Müdürü Faik Deniz ile Ege İhracatçı Birlikleri'nde bir araya gelen, 2017 yılını masaya yatıran ve 2018 yılı ile ilgili hedeflerle ilgili görüş alışverişinde bulunan Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, 2017 yılında Turkish Cargo ile yaptıkları indirimli anlaşma sonrasında hava kargo ile taşımacılığın sektörün öncelikleri arasına girdiğini kaydetti.

Hava kargonun Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği tarafından yürütülen "Taze Kiraz ve Üzüm URGE Projesi"nin çıktılarından biri olduğuna işaret eden Seyyar, "Şili hava kargo ile ürettiği kirazın yüzde 98'ini ihraç edebilir konuma gelmiş.

İhracatta sürekli ve güçlü olabilmenin yolu müşteriye ulaşma süresini kısaltmaktan geçiyor. Özellikle yaş meyve sebze sektörü gibi raf ömrü kısa olan ürünlerde bu hayati bir husus.

Büyük balık olup kurtulmak için öncelikle hızlı balık olmak zorundayız. Uluslararası pazarda var olmanın ve ihracat yönlü büyümenin en önemli koşulu, katma değerli ürün üretimi ve mevcut ürünlerin daha yüksek fiyatlarla satılabileceği yöntemlerin geliştirilmesi. Bu konuda, en doğru çözümün Hava Kargo olduğuna inanıyoruz. Bahçeden topladığımız ürünleri hızlı bir şekilde işleyip ertesi gün Hong Kong, Tokyo, Şanghay, Londra, Barcelona hallerine ürünlerimizi indirip tüketicinin sofrasına sunabilirsek başarılı oluruz.

Hava kargo ürünlerimizin tazeliğini asgari bir hafta uzatacak. Dünya’da Şili, İsrail, Kenya gibi ülkeler bu modeli uygulamış ve başarılı olmuş. 2023 yılında 40 milyar dolar gıda ihracatı hedefine ulaşabilmeni yolu yenilikçi projelerden geçiyor" şeklinde konuştu.

YENİ MESAJ/İSTANBUL