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Türk kirazına Çin’den övgü

​​​​​​​Türkiye’nin kiraz üretiminin yüzde 10’unu tek başına gerçekleştiren Kemalpaşa Bağyurdu’nda kiraz bahçelerinde incelemelerde bulunan Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Liu Zengxian, Türk kirazına hayran kaldı

17 Mayıs 2018 Perşembe 17:57
Türk kirazına Çin’den övgü

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Balık ile birlikte, Türkiye’nin kiraz üretiminin yüzde 10’unu tek başına gerçekleştiren Kemalpaşa Bağyurdu’nda kiraz bahçelerinde incelemelerde bulunan Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Liu Zengxian, Türk kirazına hayran kaldı. Türk kirazını çok beğendiğini ve Çin Pazarında Türk kirazını görmek istediğini dile getiren Zengxian, “Pekin’de de artık Türk kirazı yenilmesini temenni ediyoruz. Başkonsolosluk olarak Pekin’e Türk kirazı ile ilgili olumlu tavsiyelerde bulunacağız” diye konuştu. Çin’de kiraz tüketiminin zenginlik göstergesi olarak kabul edildiğini ve kiraza büyük bir ilgi olduğunu kaydeden Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Balık, Çin Halk Cumhuriyeti’nin İzmir Başkonsolosu Liu Zengxian’a Türkiye’de kiraz hasadının ilk başladığı yer alan Bağyurdu’nda kiraz bahçelerini gösterdiklerini, Başkonsolosun Türk kirazına hayran kaldığını söyledi. “Çin Türkiye kirazı için çok önemli bir pazar olacaktır” diyen Balık, “Türk kirazı Çin pazarındaki diğer kirazlarla karşılaştırıldığında çok daha kaliteli ve lezzetlidir. Uzun yıllardır bu pazara girişte çeşitli engellerle karşılaştık, şu anda Türk kirazının 16 gün 1 dereceyi geçmeyen soğuk zincirde bekletildikten sonra Çin’e ihracatına izin veriliyor. Bu süreci de normal prosedüre oturttuğumuz takdirde Çin pazarına Türk kirazını yoğun bir şekilde gönderebileceğiz. Sayın Başkonsolosumuzun da belirttiği gibi kirazımızın kalitesi Çin pazarında fark edilmeye başladıkça talep ve tüketim çok artacak, Pekin’de Şanghay’da ve daha birçok Çin şehrinde Türk Kirazı tüketilecek, talep edilecek. Bu pazarda önemli bir paya sahip olacağımızı düşünüyorum” dedi. SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

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