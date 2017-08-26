Türk kirazını Çinliler de sevdi

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkanı Senih Yazgan, Çin'e kiraz gönderilmesi konusunda, ihracatçı firmalar ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı başta olmak üzere tüm paydaşların 8 yıllık çalışmasının semeresini almaya başladıklarını söyledi. Çin tarafının Türkiye'den kiraz ihracatına ilişkin istediği şartların yerine getirildiğini ifade eden Yazgan, "Bunun sonucunda bu ayın ilk haftasında Çin'e ilk ihracatımızı yaptık.



Türk kirazının, Çin kapısından içeri girmesi hem ihracatçı hem üretici hem de ülke ekonomisi açısından çok önemli" dedi. Bu yıl ki deneme amaçlı kiraz ihracatının uçak kargoyla yaklaşık 6 ton olduğunu dile getiren Yazgan, şunları kaydetti: "Ürünün gönderilmesinde bile çok titiz hareket ettik. Karşılıklı ticaret anlaşmasına ilişkin bazı sorunlar nedeniyle gümrük vergilerinin etkisiyle kiraz Çin pazarına biraz pahalı girdi.



İlgili bakanlıklar bu sorunun çözümü için girişimlere başladı, gelecek yıl inşallah böyle bir sorun olmayacak. Türk kirazı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere gönderildiği yerlerde büyük beğeniyle tüketiliyor. Marketlerde Türk kirazı markasının ayrı bir yeri var. Bu markayı şimdi Çin pazarına soktuk.



Türk kirazı Çin pazarında, fiyatını bir kenara bırakırsak hem kalitesi hem lezzeti açısından çok iyi yer buldu. Çok güzel ve olumlu tepkiler aldık, bizim istediğimiz de buydu. Önümüzdeki yıl her şey yolunda giderse büyük bir pazar açılmış olacak." EKONOMİ SERVİSİ