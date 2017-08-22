Türk kirazını THY uçurdu

Türkiye’nin üretiminde dünya lideri, ihracatında ise üçüncü olduğu kiraz, Turkish Cargo ile uzak pazarlara açıldı. Yaş meyve sebze ihracatçıları ile Türk Hava Yolları'nın (THY) kargo şirketi Turkish Cargo arasındaki anlaşmayla ihracatçılara destinasyona göre değişen oranlarda indirim yapıldı. Dünya pazarında kalitesiyle kendine yer bulan Türk kirazı da bu anlaşmadan en çok faydalanan ürünler arasına girdi. Kirazın raf ömrünün kısa olması ve ihracatta navlun maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı sıkıntı çeken üreticiler, hava kargoyla ürünlerini 20 ülkeye gönderdi. Sezonun başladığı Nisan ayından ağustosa kadar 155 milyon dolar ihracatın yapıldığı kirazda Almanya, Rusya ve Hollanda en büyük pazarlar oldu. Endonezya, Singapur, Hong Kong, Malezya ve Bahreyn'e yapılan ihracatta hava kargo sayesinde önemli ölçüde artış gözlendi.

Şimdilik başlangıç aşamasında

Yaklaşık 400 ton kirazın gönderildiği hava kargo sayesinde toplam ihracat yapılan ülke sayısı da 47'ye çıktı. Kirazda bu sezon yapılan ihracatın 1.5 milyon dolarlık bölümü uçakla gönderildi. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Rıza Seyyar, THY'nin kargo şirketi Turkish Cargo ile anlaşmanın ardından yaş sebze ve meyve ihracatında ciddi bir çıkış yakanlandığını belirterek, "Başlangıç olarak hedefimiz de buydu, doğru yolda gidiyoruz. Hava kargoyla ihracatı her yıl ikiye katlamak istiyoruz" dedi.

Fiyatlar da arttı

Kiraz ihracatçısının hava kargo sayesinde uzak pazarlarda iyi fiyatlarla satış yapma imkânı da bulduğuna işaret eden Seyyar, "Geçmişte ihracatçının navlun maliyetleri nedeniyle giremediği birçok pazarda iddiamız arttı. Bu yıl bazı pazarlara deneme ürünü gönderdik. Gelecek yıl bu daha da artacaktır. Dünyanın tüm metropollerinde Türk kirazının raflarda yerini alması için çaba sarf ediyoruz. Bu hedefler çok uzak değil. Hem ihracatçımız hem de ekonomimiz için hayal olmadığını düşünüyorum" diye konuştu. AA