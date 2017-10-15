Türk kumaşı kadın tasarımcılara emanet

RECEP BAHAR/ADANA

Akdeniz Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliğinin (ATHİB) Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçıları Meclisinin (TİM) desteğiyle bu yıl altıncısını düzenlediği Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması'nın ödülleri, Adana Arkeoloji Müzesinde gerçekleşen törenle sahiplerini buldu. ATHİB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç’ın ev sahipliğinde düzenlenen yarışmada birinciliğe 'Skinless-Derisiz' teması ile Fatma Süleymanoğlu, ikinciliğe kardeşi Süreyya Süleymanoğlu ve üçüncülüğe Pelin Aykar layık görüldü. Toplam 83 yarışmacının başvurduğu ve 10 finalistin yarıştığı etkinlikte dereceye girenler ödüllerini ATHİB Başkanı Zeki Kıvanç, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AB Bakanı Ömer Çelik ve TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elinden aldı. İlk üçe girenler toplam 36 bin TL para ödülü kazandı. Yarışmanın birincisi Fatma Süleymanoğlu, 15 bin TL ödülün yanı sıra iki yıl yurt dışı eğitim hakkı elde etti. Yarışmadaki 10 finaliste de dokuma tezgâhı hediye edildi.

'Taklit edilen olmak istiyoruz'

Bu yıl 'Hayalperest' temasıyla düzenlenen 6. Kumaş Tasarım Yarışması ödül töreninde konuşan ATHİB Başkanı Zeki Kıvanç, Adana'nın beyaz altının beşiği, tüm yolların kesiştiği bir şehir olduğuna işaret ederek, Çukurova'da ihracatın pamukla başladığını, dokuma ile devam ettiğini vurguladı.

Adana'nın ihracatının yılda 1 milyar dolara ulaştığını kaydeden Kıvanç, şunları söyledi: "Kumaşlarımıza kendi rengimizi vermek, ruhumuzu onlara yansıtmak istiyoruz. Dokuma Kumaş Tasarım Yarışması ile tekstilde uluslararası pazarda daha etkin olmak, modayı takip eden değil belirleyen ülke olmak, taklit eden değil taklit edilen olmak istiyoruz. Bölgemizdeki tekstil firmalarımızın tasarım kültürünü benimsemesini, dünya rekabet ortamında ön sırada yer almasını, kendi kültürümüzle özgün ve global değerler yaratmak istiyoruz. Ayrıca bölgemizde üretim yapan fabrikaların çoğu dokuma kumaş yapıyor. Bunları yapmak için her alanda yaratıcı ve yenilikçi tasarımcılara ihtiyaç var. Bu tasarımcılar ortaya çıksın diye altı yıldır bu yarışmayı düzenliyoruz. Bugüne kadar düzenlediğimiz beş yarışmada 400’e yakın tasarımcıyı, sektörle buluşturduk. Beş yarışmanın birincilerini yurtdışında eğitime gönderdik.”

Üniversitelerin kapısına gittik

Kıvanç, yarışmayı daha iyi tanıtmak için 10 şehirde 11 üniversiteyi ziyaret ettiklerini de belirterek şunları söyledi: “On üç gün boyunca üniversitelere giderek bir tır üzerinde geçmiş yılların ürünlerini sergiledik. Bu gezici sergi ile 5.000 km yol yaptık. Güzel sanatlar fakültesi tekstil ve moda tasarımı bölümleri ve tekstil mühendisliği bölümleri öğrencileri çağrımıza cevap verdi. Bu yıl yarışmamız 83 başvuru ile rekor kırdı. 13 üniversitemizden başvuru aldık. 10 finalisti 30 gün boyunca fabrikalarımızda çalıştırıp desenlerini hayata geçirmelerini sağladık. Tüm finalistlerimizi ödüllerin yanında dünyanın en önemli tekstil fuarı olan Paris Premiere Vision Tekstil fuarına götürecek ve beş gün boyunca ziyaret etmelerini sağlayacağız.”

Büyükekşi: Atatürk, Türk ordusunun giysilerini Chanel’e tasarlattı

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, ödül töreninde yaptığı konuşmada, dünyanın her yerinde binlerce tasarımcı bulunduğunu ama tarihe geçebilen tasarımcıların sayısının az olduğunu ünlü Fransız tasarımcı Coco Chanel örneği ile açıkladı. Büyükekşi, “Coco, babası tarafından yetimhaneye bırakılmış ve mutsuzlukla geçen bir çocukluk anıları olmuş. Yetimhaneden ayrılmış, dikiş dikerek para kazanmaya başlamış. Öyle bir noktaya gelmiş ki Mustafa Kemal Atatürk, Türk ordusunun giysilerini ona tasarlatmış. Türk ordusu 1980 yılına kadar bu tasarımlarla getirilmiş. Türk tasarımcıların da devreye girmesiyle Türk ordusu şimdi Türklerin tasarımlarını giyiyor” dedi.

Adana’dan üç konuda talepleri olduğunu da belirten Büyükekşi, “En çok ihracat yapan ilk 10 ilden biri olması, ihracatçı sayısının 3 bine çıkması ve en büyük ilk 1.000 ihracatçı listesinde 100 Adanalı firmanın yer alması. Bunu da katma değeri yükseltmekle, Ar-Ge, inovasyon, tasarım ve marka ile olur” dedi. Adana halen Türkiye'nin en fazla ihracat yapan iller sıralamasında 11. sırada yer alıyor. Adana, en büyük 1.000 ihracatçı firma listesine ise sadece 21 şirket sokabilmiş durumda. İldeki ihracatçı sayısı ise 1.078...

