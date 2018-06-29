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Türk kuru meyveleri dünyaya tanıtılacak

​​​​​​​Sağlık deposu kuru ve kabuklu meyvelerin dünya genelinde daha fazla tüketilmesi için politikalar geliştiren Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Konseyi (INC) dünya çapında yeni bir kampanya başlattı

29 Haziran 2018 Cuma 18:39
Türk kuru meyveleri dünyaya tanıtılacak

Kampanya ile kuru ve kabuklu meyvelere ilişkin bilinirlik arttırılırken, ihtiyaç sahiplerine kuru meyve paketleri de hediye edilecek. Uluslararası Kuru ve Kabuklu Meyveler Konseyi’nde Türkiye’yi temsil eden Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği kampanyanın daha çok insana ulaşması için büyük destek veriyor. “Daha sağlıklı bir dünya için kuru ve kabuklu meyve” sloganı ile başlatılan kampanya çerçevesinde bir video filmi hazırlandığı bilgisini veren INC’nin Türkiye Büyükelçilerinden Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Bilge Göksan, tanıtım kampanyasının aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi kimliğine bürüneceğini, Farklı milletlerden 22 kişinin, ülkelerinin kuru ve kabuklu meyvelerini sunacağı ve ürünlerin sağlığa faydalarını anlatacakları video, sosyal medyada her paylaşıldığında, 28 gr’lık bir kuru ve kabuklu meyve paketinin bu ürünleri satın alıp tüketemeyen kişilere hediye olarak verileceğini kaydetti. Türkiye’nin çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incir üretim ve ihracatında dünya lideri olduğunu hatırlatan Göksan, “Bu kampanya Türk kuru meyvelerinin dünya genelinde bilinirliğini ve farkındalığını daha da arttıracak. Bu tür tanıtım çalışmalarıyla hedefimiz yıllık 1.4 milyar dolar seviyesinde olan kuru meyve ihracatımızı 3 milyar dolara çıkarmak” diye konuştu. A. SAFA TERZİ / İSTANBUL

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