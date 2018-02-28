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Türk lirası ile ihracatta düşüş

Türk lirası ile yapılan ihracat, Ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37.7 düşüşle 600 milyon dolara geriledi. Buna karşılık TL ile ithalat arttı

28 Şubat 2018 Çarşamba 17:58
Türk lirası ile ihracatta düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ocakta toplam ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10.7 artışla 12 milyar 456 milyon 839 bin dolar oldu.

Bunun 6 milyar 329 milyon 828 bin dolarlık kısmını Euro, 5 milyar 28 milyon 866 bin dolarlık kısmı da ABD doları cinsinden yapılan ihracat oluşturdu. Geçen yılın ocak ayına kıyasla ihracatta Euro kullanımı yüzde 19.1, ABD doları kullanımı da yüzde 11.2 artış gösterdi.

Geçen ayki ihracatın 600 milyon 16 bin dolarlık kısmı da Türk lirası ile gerçekleştirildi.

Geçen yılın ocak ayında Türk lirası ile yapılan ihracatın 963 milyon 433 bin dolar seviyesinde olduğu göz önüne alındığında, geçen ay gerçekleştirilen ihracatta Türk lirası kullanımında yüzde 37.7'lik düşüş kayıtlara geçti.

Rus rublesi ile ihracat düşük

Diğer taraftan Rus rublesi ile ihracat bu dönemde yüzde 90 artışla 20 milyon 273 bin dolara çıktı.

Ocakta toplam ihracatın 385 milyon 999 bin dolarlık kısmı İngiliz sterlini, 23 milyon 562 bin dolarlık kısmı Polonya zlotisi, 17 milyon 450 bin dolarlık kısmı Japon yeni, 5 milyon 647 bin dolarlık kısmı Norveç Kronu, 5 milyon 295 bin dolarlık kısmı Çin yuanı, 5 milyon 186 bin dolarlık kısmı İsveç kronu, 4 milyon 739 bin dolarlık kısmı Çek korunası, 3 milyon 63 bin dolarlık kısmı İsviçre frankı, 2 milyon 633 bin dolarlık kısmı Avustralya doları, 2 milyon 476 bin dolarlık kısmı Danimarka kronu, 1 milyon 31 bin dolarlık kısmı da Romanya leyi ile gerçekleştirildi. Türkiye'nin Ocak ayındaki ithalatı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38 artışla 21 milyar 523 milyon 951 bin dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde Türk lirası ile ithalat yüzde 3.2 artışla 1 milyar 115 milyon 603 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İthalatın 13 milyar 800 milyon 857 bin dolarlık kısmı ABD doları, 6 milyar 227 milyon 445 bin dolarlık kısmı Euro, 211 milyon 712 bin dolarlık kısmı İsviçre frankı, 75 milyon 363 bin dolarlık kısmı İngiliz sterlini, 56 milyon 644 bin dolarlık kısmı Japon yeni ile yapıldı.

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