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Türk markaları Hindistan'dan umutlu döndü

İç pazarındaki doygunluk ve başta mağaza kiralamaları olmak üzere artan maliyetler nedeniyle yurt dışına odaklanan Türk markaları, alternatif pazar arayışlarına hız verdi

25 Eylül 2017 Pazartesi 17:00
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Türk markaları Hindistan'dan umutlu döndü

Birleşmiş Markalar Derneği'nden (BMD) yapılan açıklamaya göre, BMD ile İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (İHKİB) ilk kez birlikte düzenlediği Hindistan ticaret turuna katılan markaların çok olumlu izlenimlerle Türkiye’ye döndüğü belirtildi.

Ticaret turunu değerlendiren BMD Başkanı Sinan Öncel, 1.3 milyarlık nüfusu ile Hindistan'ın devasa bir pazar olduğunu, bu ülkenin Türk markalarının zihninde çok uzak bir pazar olarak yer aldığını bildirdi. Öncel, şu değerlendirmelerde bulundu: "Hindistan'da 460 AVM bulunuyor. Tıpkı Türkiye'deki gibi birer sosyalleşme alanına dönüşen AVM'lerin tamamında dolar ve avro yerine yerel para birimi rupi ile kiralama yapılıyor. Rusya gibi gelişen pazarların ilk yıllarını andıran görüntülere şahit olduk. 1.3 milyar nüfuslu bu devasa pazarın Batılı perakende markalarının radarına son birkaç yılda girdiğini gözlemledik. H&M, Zara, Massimo Dutti, GAP, Banana Republic gibi bildiğimiz Batılı markaların tamamı son 6-7 yılda Hindistan'da mağazalaşmaya başlamış." EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
MağazaKiraMaliyetTürk MarkaPazar
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