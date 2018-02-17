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Türk markalarından Dubai'ye çıkarma

Dubai'de gerçekleştirilecek "21. Uluslararası Gıda ve Otel Ekipmanları Fuarı"na Türkiye’den 160 firma ve marka katılacak

17 Şubat 2018 Cumartesi 17:45
Türk markalarından Dubai'ye çıkarma

Türkiye Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu ve Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mahsum Altunkaya, 18-22 Şubat'ta Dubai'de gerçekleştirilecek "Gulfood 2018 - 21. Uluslararası Gıda ve Otel Ekipmanları Fuarı"na, Türkiye’den 160 firma ve markanın katılacağını bildirdi.

Katılacakları fuarın Türk markalarının tanıtımı açısından fırsat olduğunun altını çizen Altunkaya, ihracatçıların yeni bağlantılar yapmasına ve ülkenin tanıtımına vesile olacağına dikkati çekti.Altunkaya, her alanda olduğu gibi gıda da yeniliklerin devam ettiğini ve bunun da kaliteyi artırdığını ifade ederek, "Türk markalı ürünler güven veriyor.

Uzun uğraşlarımız sonucu oluşan bu güveni sarsmamak için çok titiz ve hassas çalışıyoruz. Gıda diğer sektörlere benzemez, küçük hatalar büyük sorunlara yol açabiliyor. Bu gerçekten hareketle adeta 'kılı kırk yararak' çalışıyor ve üretiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
AA

Anahtar Kelimeler:
DubaiUluslararası Gıda Ve Otel Ekipmanları FuarıTürkiyeFirmaMarka
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