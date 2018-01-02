Türk markalarının 200 mağazası var

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, İran'ın Türk markaları için büyüyen bir pazar olduğuna işaret ederek, "Halen BMD üyesi 41 markamız 200’e varan mağaza ile İran’da faaliyetlerini sürdürüyor. Aynı zamanda bu ülkede markalarımızın önemli yatırımları bulunuyor. Mağazalaşma haricinde İran ile toptan hazır giyim ve markalı ticaretimiz her geçen yıl önemli artışlar gösteriyor" dedi.

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi de İran'ın 1.3 milyar dolar civarında hazır giyim ve konfeksiyon ithalatı bulunduğuna işaret ederek, şunları söyledi: "İran, Türk hazır giyim sektörü için çok önemli bir pazar. 2016’da bu ülkeye 369 milyon dolar hazır giyim ihracatı gerçekleştirdik. Yolcu beraberindekiler ile birlikte çok daha yüksek bir ihracattan söz ediyoruz. Türkiye olarak Çin’in ardından İran’ın ikinci büyük hazır giyim tedarikçisiyiz. İran Hükümeti Mart 2017’de yayımladığı bir genelge ile ithal edilen hazır giyim ve konfeksiyon ürününün yüzde 20’sini İran’da üretme şartı getirdi. Haliyle bu koşul bizim doğrudan ihracatımıza olumsuz yansıdı. 2017’de bu ülkeye ihracatımız yaklaşık yüzde 70 daralarak 120 milyon dolara geriledi. Doğrudan ihracatımızda gerileme olmakla birlikte yolcu beraberinde yapılan ticaret hesaba katıldığında İran sektörümüz için hala önemini koruyor."

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