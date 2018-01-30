Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
119303
ALTIN
162.822
DOLAR
3.7830
STERLİN
5.3499
EURO
4.6869

Türk Metal Sendikası ile MESS anlaştı

Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, bu sabah itibarıyla Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile Grup Toplu İş Sözleşmesini bağladıklarını ifade ederek, iki yıllığına bağıtladıkları toplu iş sözleşmesinde zamların ortalama getirisinin yüzde 24.63 olduğunu bildirdi

30 Ocak 2018 Salı 18:08
Türk Metal Sendikası ile MESS anlaştı

Kavlak, yaptığı yazılı açıklamada şu bilgileri verdi: "Aldığımız çekme gereğince 31 Ağustos 2017'deki saat ücretleri 1 Eylül 2017'den geçerli olmak üzere 9 liraya çekilecek. Bunun ardından herkese seyyanen 1 lira 60 kuruş alınacak. Kıdem zammı da her yıl için 30 lira olacak.

15 yılla sınırlı tutulacak ama 15 yıl ve üzerindeki kıdemli arkadaşlarımız da 15 yıl üzerinden kıdem zammı alacak. Yani 450 lira kıdem zammı alacaklar. Ayrıca kıdem yılını 1 Ocak 2017'den önce işbaşı yapan ve yılını dolduran herkes kıdem zammını alacak.

Bu oranların ve rakamların parasal ifadesi olarak sosyal haklar hariç olmak üzere bir yılını dolduran her üyemiz en az 510 liradan başlayan ve 930 liraya kadar giden parasal zamlar aldık. Bu zamların ortalama getirisi de 24.63 olmuştur. Bu getirinin açılımı ise şöyledir; aldığımız çekmeden yüzde 1.18, seyyanen zamdan 1 lira 60 kuruş, yani yüzde 15.83, kıdem zammından ise 10 kuruş yani yüzde 7.62'dir."

Türk Metal Sendikasının, üyeleri için en iyi sözleşmeleri imzalayan sendika olduğunu vurgulayan Kavlak, "Altı aylık enflasyonun 3.2 olduğu koşullarda, yüzde 24'ü aşan oranlarda zam aldık. Yani enflasyon üzerine yüzde 20.8 refah payı aldık. Ülkemiz gerçekleri göz önüne alındığında, bu sözleşme gerçekten yüzyılın sözleşmesi oldu" değerlendirmesinde bulundu.
AA

Anahtar Kelimeler:
Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul KavlakTürkiye Metal Sanayicileri SendikasıSözleşmeZam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Her 10 şirketten 6'sı dolandırıldı
Her 10 şirketten 6'sı dolandırıldı
Enflasyonda tahmin yüzde 9.3
Enflasyonda tahmin yüzde 9.3
Dijital para enflasyonu
Dijital para enflasyonu
Kentsel dönüşümde kira yardımları güncellendi
Kentsel dönüşümde kira yardımları güncellendi
Tarımın yükünü kadınlar çekiyor
Tarımın yükünü kadınlar çekiyor
Bakliyat ekim alanı yüzde 65 azaldı
Bakliyat ekim alanı yüzde 65 azaldı
Telefon satışları tarihte ilk kez düştü
Telefon satışları tarihte ilk kez düştü
Zamda sıra motorine geldi
Zamda sıra motorine geldi
Türkiye'nin uçuş ağı 10 yılda 6 kat arttı
Türkiye'nin uçuş ağı 10 yılda 6 kat arttı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim