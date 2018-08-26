Türk müteahhitleri gelirde alt sıralarda

SELİM AYANOĞLU/İSTANBUL

Uluslararası inşaat sektörü dergisi ENR (Engineering News Record - Mühendislik Haberleri Tutanağı), tüm dünyada ekonomi çevreleri tarafından ilgiyle takip edilen, müteahhitlerin bir önceki yılda ülkeleri dışındaki faaliyetlerinden elde ettikleri gelirler esas alınarak hazırlanan Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi listesini açıkladı. ENR’ın hazırladığı analizdeki veriler, geçtiğimiz dönemde küresel ekonomik belirsizlikten en çok etkilenen sektörlerden biri olarak durgun seyreden uluslararası inşaat sektöründe ivmenin yeniden yukarıya döndüğünü ortaya koydu.

Uluslararası inşaat pazarı büyüklüğü; 2017 yılında yüzde 3.1 artış göstererek 482 milyar dolar oldu. Pazar, 2013 yılında 544 milyar dolar iken, iki yıl üst üste yüzde 4.1 oranında azalarak 2015 yılında 501 milyar dolara gerilemiş; 2016 yılında ise yüzde 6.4 daralmayla 468 milyar dolar olmuştu. Türk müteahhitlerin bölgesel gelirlerdeki payı ana pazarlar olan Ortadoğu'da yüzde 9.1'den yüzde 9.7’ye yükselirken, Asya'da yüzde 7'den yüzde 4'e geriledi. Afrika'da yüzde 5.1'lik oran korunurken, sınırlı bir artışla Avrupa’da bu oran yüzde 6.5’ten yüzde 6.8’e yükseldi.

Pazar payımız düştü

Verileri değerlendiren Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, ENR listesinin açıklanmasının ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Sektörümüzün bu yılın ilk yarısında da yurtdışında gösterdiği yeni iş tutarında 9.2 milyar dolarlık performans ümit vericidir.

Firmalarımızın yurtdışındaki performanslarının geçmiş yıllardaki seyri izlendiğinde, yeni projelerde en yüksek değere 2012-2015 döneminde yıllık 25-30 milyar dolar ile ulaşıldığı görülmektedir. Ancak bölgedeki jeopolitik gelişmeler, petrol fiyatlarındaki gerileme ve Rusya ile yaşanan krizin etkisi ile bu rakam, 2016-2017 döneminde 14-15 milyar dolar bandına inmiştir. Önümüzdeki dönemde, belirgin düzeyde artış ivmesi kazanan enerji fiyatları, Suudi Arabistan, Cezayir gibi Türk müteahhitlik firmalarının referanslarının güçlü olduğu pazarlardaki yatırım ortamı ve finansman koşullarına olumlu yansıyabilecektir.

Rusya ile ilişkilerimizdeki normalleşmenin yanı sıra, Sahra Altı Afrika başta olmak üzere potansiyel pazarlardaki fırsatlar da göz önüne alındığında, 2018 yılında yurtdışında üstlenilen yeni proje bedelinin yeniden 20 milyar dolar bandına ulaşabileceği değerlendirilmektedir."

İlk 25'te Türk şirketi yok

Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi listesinin ilk 25 sırasında Türk şirketi yer almıyor. Rönesans İnşaat, listeye 36. sıradan girebildi. İlk sırada İspanyol ACS yer alırken, onu Alman Hochtief Aktiengesellschaft ve China Communications izledi. İlk 10 içinde Çin'den 3, Fransa'dan 2; İspanya, Avusturya, İsveç, Almanya ve İngiltere'den birer şirket yer aldı. İlk 25 içindeki Çin şirketi sayısı ise 7...