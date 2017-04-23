Türk mutfağı bir başka

ERSAN İLTER/İSTANBUL

Türklerin göçebe bir kültürden geldiğini ve savaşçı olduğunu söyleyen Osman Serim, bu durumun atalarımızın ne yiyip ne içtiği konusunda ipuçları verdiğini belirtti. Serim, şunları söyledi: “2000 yıl önce ne yiyorsak hala onu yemeğe devam ediyoruz. Örneğin pastırma, kavurma, yoğurt, tulum peyniri, tereyağı… Bütün bu yiyecekler eti, sütü bozulmadan uzun süre saklamak için ortaya çıkmış ve hala en sevdiğimiz lezzetlerden… Mutfağımız göçler sırasında gelişip, değişip oluşmuş ve gittiğimiz her coğrafyadan yemeğe dair bir şey öğrenmişiz. Patlıcan Kuzey Hindistan’dan gelmiş, yoğurt ve patlıcanı birlikte tüketmeyi de yine bu coğrafyadan öğrenmişiz. Afganistan-İran coğrafyasından pilav, köfte ve mezeleri almışız. Ancak bu lezzetleri öyle geliştirmişiz ki bugün Türkiye’de etli-etsiz 300 çeşit köfte var. Dünyada böyle köfte zengini bir mutfak bulunmuyor. Şeker ve kebap ise mutfağımıza Arap coğrafyasından gelmiş. Malazgirt Zaferi sonrası Anadolu’da Ermeni, Kürt, Rum, Süryaniler gibi farklı kültürlerle kız alıp vermemiz yemek kültürümüzü çeşitlendirmiş. İslamiyet de yemek kültürümüzü şekillendirmiş. Örneğin kan mekruh kabul edildiği için Türk kültüründe etler çok pişmiş yenir.” İki büyük imparatorluğa ev sahipliği yapmış İstanbul’un sofistike lezzetlere sahip olduğunun altını çizen Serim, “Bizans İmparatorluğu’nda hammaddesi pahalı, pişirmesi zahmetli yemekler yapılırdı. Örneğin şeker herkesin ulaşamadığı bir üründü ama Bizans mutfağında kendine bolca yer bulurdu. Sütlü tatlılar bize Bizans’tan geçti, daha çok şerbetli tatlılar tüketirdik. Osmanlı, İstanbul’u aldıktan sonra sütlü tatlılarla tanıştı. Milli mutfağımızın oluşumu ise Cumhuriyet’in ilanından sonra oldu. Osmanlı mutfağı yöresel iken, Cumhuriyetle birlikte lezzetlerimiz kendi doğduğu yerden çıkıp başka şehirlere de gitti ve bu sayede millileşti. 10-15 yıl sonra dünyada Türk mutfağı daha fazla tanınacak” şeklinde konuştu.