“Türk Narenciyesi” dünya devlerini geride bıraktı

NTG'den yapılan yazılı açıklamada, Global Connection şirketi tarafından hayata geçirilen NTG tanıtım kampanyasının, Rusya’nın önde gelen medya yarışmalarından Gold Print Awards’ta “en iyi çıkış yapan marka” dalında ikincilik ödülü kazandığı belirtildi. NTG’nin, yarışmada ödül kazandığı kategoride, Coca Cola ve Apple gibi önemli şirketleri geride bıraktığına işaret edilen açıklamada, NTG ile iletişim kampanyasını tasarlayan Global Connection Uluslararası Medya kurumlarının aynı zamanda “özel ödül”e layık görüldükleri kaydedildi. Rus medyasının önde gelen yayın kuruluşlarından Komsomolskaya Pravda, Kommersant ve Pravda’nın üst yöneticilerinin de jüri olarak yer aldığı yarışmada, NTG tarafından yürütülen iletişim kampanyası “Yiyecek İçecek” ve “Yılın En İyi Çıkış Yapan Markası” kategorilerinde yarışıyordu.

EKONOMİ SERVİSİ