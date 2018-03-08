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Türk Şeker'e ağır suçlama

Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO), şeker fabrikalarının özelleştirilmesine hiçbir tepki göstermeyen Türk Şeker'in kandi ayağına kurşun sıkan bir kurum haline geldiğini açıkladı. ZMO, Türk Şeker'in yönetiminin Düyunu Umumiye gibi çalıştığını öne sürdü

08 Mart 2018 Perşembe 16:24
Türk Şeker'e ağır suçlama

YENİ MESAJ/İSTANBUL

Türk Şeker'e ait fabrikalar özelleştiriliyor ve toplumun duyarlı her kesiminden haklı tepkiler gelirken, en fazla tepki göstermesi gereken Türk Şeker'in sesi duyulmuyor. Yapılan bir yazılı açıklamayla meselenin bu noktasına dikkatleri çeken Ziraat Mühendisleri Odası, "Şeker fabrikaları satılırken Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'den (Türk Şeker) hiçbir tepki gelmemesinin neden kaynaklandığı anlaşılmak istediğinde, doğal olarak öncelikle Türk Şeker'in yönetiminde kimler olduğuna bakılması gerekiyor.

Türk Şeker'in internet sayfasında isimleri bulunan Yönetim Kurulu'nda yer alanların eğitimleri, konuya sadece idari ve ticari açıdan bakabilecek nitelikte. Yönettikleri şirketin, şeker üretimi için kullandığı pancarının ne özelikte, nasıl bir bitki ve tarımsal önemi konusundaki bilgilerinin düzeyi göz ardı edilebilir. Ancak aslen görev aldıkları kurumlarına ve görevlerine bakıldığında, sadece Türk Şeker'e ait fabrikaların özelleştirilmesine bizzat Türk Şeker`in karşı çıkmamasının değil, niye özelleştirildiğinin, tartışılacak birçok yönü olmasına karşın, görece konuyla ilgili taraflardan oluşan Şeker Kurulu'nun niye kapatıldığın da cevabı da ortaya çıkıyor." 

'Duyuni Umumiye gibi bir yönetim'

Türk Şeker'in yönetiminin Osmanlı döneminde toplanacak vergileri kendi adına tahsil eden Düyunu Umumiye'ye benzediğinin ifade edildiği ZMO açıklamasında şunlar kaydedildi: "Bu yapı ve ortaya çıkan durum ne yazık ki bize Osmanlı borçlarının tahsili için kurulan ve toplanacak vergileri kendi adına tahsil eden Düyunu Umumiye'yi hatırlatıyor. Özelleştirme İdaresi Başkan ve Başkan Yardımcısı, üst düzey kamu bürokratları ile kurumlarına tahsilât peşinde. Bütün bunlar yaşanırken, 'Milli Tarım Projesini' kamuoyuna duyuran Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bu özelleştirme konusunda ne düşündüğü de ciddi bir merak konusudur.

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi Milli Tarım Projesi ile ne kadar uyumludur? Şunu bir kez daha ifade etmek isteriz ki; uzun yıllar önce büyük özveri ile kurulmuş ve şeker üretimi yapmanın yanı sıra bilimsel çalışmaları da bünyesine alarak ülke tarımına sunduğu önemli hizmetlerle ülke ekonomisine katkıda bulunmuş şeker fabrikalarının yok edilmesi kabul edilemez."    

Anahtar Kelimeler:
Türk şekerZmoözelleştirmeZiraat Mühendisleri OdasıTürkiyeEkonomiDuyuni Umumiye
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