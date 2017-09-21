Türk Telekom'da sözleşme tamam

Sağlanan anlaşma ile Türk Telekom’da sendikalı çalışan 12 bin kişiye 1 Mart 2017 tarihinden geçerli olmak üzere ilk 6 aylık dönem için seyyanen 325 TL, ikinci 6 aylık dönem için seyyanen 125 TL, sözleşmenin üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemleri için ise yüzde 4 oranında zam yapılacak. Ayrıca imzalanan sözleşme ile üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemlerde enflasyonun yüzde 4’ü geçmesi durumunda, aşan kısma denk düşen tutarın ücretlere ilave edilmesine de karar verildi.

12. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi’nin anlaşma töreninde konuşan Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, “Türkiye’nin dijital altyapısına özelleştirmeden bu yana yaptığımız 27 milyar TL’lik yatırımın yanında insan kaynağımıza da yatırım yapmaya ve insan kaynağımızı ekonomik ve sosyal yönden geliştirmeye devam ediyoruz” dedi. Sözleşme 2 yıllık dönemi kapsıyor. EKONOMİ SERVİSİ