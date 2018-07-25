Türk Telekom'dan yeni abone rekoru

2018’in ilk 6 ayında 1.9 milyon net yeni abone kazanarak son 10 yılın en iyi ilk altı ay performansını gösterdi. Böylece 30 Haziran 2018 itibariyle toplam abone sayısı 43.5 milyona yükselen Türk Telekom, liderlik konumunu daha da güçlendirdi.

Türk Telekom, 2018’in ilk 6 ayında yüzde 9.4’lük yıllık büyüme ile 9.6 milyar TL gelir elde etti. Faaliyet kârında da oldukça başarılı bir performans ortaya koyan Türk Telekom, son 10 yılın ilk yarı dönemlerine göre FAVÖK marjında (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr), rekor artış elde etti. Türk Telekom’un FAVÖK’ü 2018’in ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21.6 artışla 3.9 milyar TL’ye yükseldi.

FAVÖK marjı ise geçen yılın ilk 6 ayına göre rekor 4.1 puan yıllık iyileşme ile yüzde 41’e ulaştı. Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, “İkinci çeyrekte gösterdiğimiz güçlü performans ve tüm iş kollarındaki operasyonlarımızın başarısı ile tüm paydaşlarımız için daha fazla değer yaratmayı başardık.

Bu sonuçlar, stratejik girişimlerimizi uygulamaya geçirdiğimizde ne denli güçlü olduğumuzu gösteriyor. Güçlü bir ilk yarıyla ve işimizdeki fevkalade ivme ile yılın kalan yarısı için de iyimseriz” dedi.

EKONOMİ SERVİSİ