Türk Telekom'dan yeni girişimlere süper destek

Program için yapılan 600 başvuru arasından seçilen 11 ekipten her birine, 90 bin’er TL nakit desteği ve Türk Telekom ile iş birliği fırsatlarını değerlendirme imkanı sunulacak. 12 hafta boyunca İstanbul’da ofis alanı, şehir dışından katılanlar için konaklama ve mobil iletişim paketi imkânlarının yanı sıra Türk Telekom’un güçlü teknoloji altyapısından faydalanacak olan ekiplere program süresince ve sonrasında çeşitli mecralarda Türk Telekom tarafından tanıtım desteği de sağlanacak.

Hedeflerinin yenilikçi teknoloji girişimleriyle iş birlikleri yaparak müşterilerine katma değerli servisler sunabilmek, girişimleri hızlandırarak ülke ve sektör için ekonomik fayda yaratabilmek olduğunu aktaran Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, birbirinden değerli teknoloji girişimleri arasında seçim yapmakta oldukça zorlandıklarını dile getirdi.

Yeni dönemde PİLOT kapsamında girişimlere yaptıkları yatırım miktarını önemli ölçüde artırdıklarını da sözlerine ekleyen Er, altıncı dönem kapsamında seçilen girişimlere toplamda 1 milyon TL nakit desteğinde bulunacaklarını belirtti.

EKONOMİ SERVİSİ