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Türk Telekom'dan yeni müzik platformu

Türk Telekom, yenilediği ve teknolojik altyapısını geliştirdiği dijital müzik platformu Muud ile müzikseverlere ‘moduna göre özgürce müzik’ deneyimi sunmaya başladı

26 Eylül 2017 Salı 17:03
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Türk Telekom'dan yeni müzik platformu

Türk Telekom, müzik platformunu yeniledi. Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde Murat Boz konseri ve birçok sanatçının katılımıyla gerçekleşen yeni müzik platformu Muud'un lansmanında konuşan Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, “Bir süredir Türk Telekom Müzik çatısı altında yürüttüğümüz dijital müzik servislerimizi yeniledik, teknolojik altyapısını geliştirdik, muazzam bir akıllı müzik platformu oluşturduk. İster ücretsiz ister aylık abonelik ile ücretli olsun, Muud kullananlar araya reklam girmeden şarkılarını dinleyebilecek” dedi.

Herkese açık

Operatör bağımsız olarak herkesin kullanımına açık olan Muud, çevrimdışı müzik dinleme imkanının yanı sıra diğer dijital müzik platformlarında olmayan çok önemli bir avantajı kullanıcılarına sunuyor. Muud uygulamasını cihazlarına indiren kullanıcılar, ücretsiz üye olduklarında, bir ay boyunca istedikleri 1000 yerli şarkıyı reklamsız dinleyebilecekler. Muud kullanan Türk Telekom mobil aboneleri ise milyonlarca şarkıyı diledikleri yerde internet paketlerinden harcamadan sınırsız ve özgürce dinleyebilecek. Muud, arşivinde bulunan 4 milyona yakın yerli ve yabancı şarkıyı sınırsız dinleme imkanının yanı sıra, müzik dünyasındaki yenilikleri abonelerine anında duyuracak şekilde akıllı bir platform olarak hazırlandı. EKONOMİ SERVİSİ

Anahtar Kelimeler:
Türk TelekomAlt YapıDijitalMüzikMuudözgürDeneyim
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