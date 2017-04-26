Türk Telekom'dan yüksek gelir, düşük kâr

Türk Telekom'un 2017 yılının ilk çeyreğinde toplam gelirleri halka arzdan bu yana en yüksek yıllık artışla yüzde 13.33 büyüdü ve 4.3 milyar TL’ye ulaştı. Faiz ve Amortisman Öncesi Kâr (FAVÖK), 2010’dan bu yana en hızlı büyüme oranı olan yıllık yüzde 21’lik artış ile 1.5 milyar TL’ye ulaştı. Net kâr ise Türk Lirası’nın ABD Doları ve Euro karşısında değer kaybetmesine bağlı olarak ortaya çıkan kur zararları nedeni ile 66 milyon TL olarak gerçekleşti.

Ev TV ve genişbantta rekor abone kazancı

Türk Telekom; çapraz satış, üst paket satış ve katma değerli hizmetlere odaklanan entegre yaklaşımının verdiği sinerjiyle yılın ilk çeyreğinin sonunda abone sayısını yıllık 1.3 milyon artırarak 39.2 milyona taşıdı. Türk Telekom’un toplam genişbant abone sayısı ise 2012 yılından bu yana en yüksek birinci çeyrek net abone kazanımı olan 218 bin ile 8.9 milyona ulaştı. Bu artışın yüzde 75’ini fiber aboneleri oluşturdu ve toplam fiber abone bazı da 2.2 milyona taşındı. Mobil abone sayısı ise 142 bin artarak 18.7 milyona yükseldi.



2017 birinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendiren Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, “Türk Telekom 2017’ye güzel bir başlangıç yaptı. Yılın ilk çeyreğinde, toplam gelirimiz yıllık yüzde 13.33 artarak 4.3 milyar TL’ye ulaştı. Bu halka arzdan bu yana en yüksek orana işaret ediyor” dedi.



2017’nin ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı döneminde yüzde 40 olan akıllı telefon kullanıcıları arasında LTE uyumlu cihaz penetrasyonunun yüzde 57’ye ulaştığını dile getiren Doany, geleceğin telekomünikasyon teknolojilerine liderlik etme konusundaki motivasyonlarının oldukça yüksek olduğunu kaydetti. Doany, 2017 yılında Grup şirketlerinin önemli projelere imza attığını vurguladı. EKONOMİ SERVİSİ