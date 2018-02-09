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Türk Telekom rekora doymadı

Türk Telekom, 2017 yılını rekorlarla doldurdu. Türk Telekom’un konsolide gelirleri 2017’de, 2008’deki halka arzdan bu yana sağlanan en yüksek büyümeyle, yüzde 12.6 artarak 18.1 milyar TL oldu

09 Şubat 2018 Cuma 17:44
Türk Telekom rekora doymadı

EKONOMİ SERVİSİ

2017 yılında güçlü mali disiplin, etkin verimlilik, internetin yaygınlaşmasına yönelik kampanyalar ve mükemmel müşteri deneyimi hedefiyle hayata geçirdiği EMPATİ programının katkılarıyla rekor abone kazanımı elde eden Türk Telekom, 2008’deki halka arzdan bu yana sağlanan en yüksek yıllık artışla, 2.8 milyon yeni abone kazandı.

31 Aralık 2017 itibariyle toplam abone sayısı 41.7 milyona ulaşan Türk Telekom böylece abone sayısı açısından bir kez daha açık ara Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olduğunu ortaya koydu.

Türkiye’ye yatırımı ana odağına alan ve ülkenin dijital dönüşümüne yön veren Türk Telekom, 2017’de de hız kesmeyerek 3.2 milyar TL yatırım gerçekleştirdi. Türk Telekom’un faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK), güçlü gelir büyümesi ve verimlilik programlarının istikrarlı bir şekilde uygulanması sayesinde yüzde 18 yıllık rekor büyüme ile 6.45 milyar TL oldu.

FAVÖK marjı ise yıllık 1.6 puan artışla yüzde 35.6’ya ulaştı. Türk Telekom’un 2017 dönemine ait net kârı da güçlü büyüme ve faaliyet kârın artışının etkisiyle 1.1 milyar TL olarak gerçekleşti.

2018 yılı daha iyi olacak

2017’nin hem Türkiye ekonomisi hem de Türk Telekom için büyüme açısından oldukça başarılı bir yıl olduğuna dikkat çeken Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, şu değerlendirmeyi yaptı: “Türk Telekom tarihinde rekorlarla kapattığımız 2017, yerli ve milli teknolojileri üretmek, Türkiye’nin dijital geleceği için yeni değerler inşa etmek ve dünyaya Türk mühendisliğini ihraç etmek için attığımız başarılı adımlarla hatırlanacak özel bir yıl oldu.

Bugüne kadar olduğu gibi 2017’de de Türkiye’ye yatırım yapmaya devam ettik. Toplam 3.2 milyar TL yatırım gerçekleştirdiğimiz 2017 yılı hem ana operasyonlar hem de gelecek için yeni tohumlar ekme açısından oldukça başarılı geçti. Bu başarılarla 2018’e daha güçlü ve bizi bekleyen büyük fırsatlarla başladık.”

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Türk Telekom2017Gelir
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