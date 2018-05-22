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Türk Telekom’dan dev yatırım

Türk Telekom, Türkiye’nin en büyük veri merkezini İstanbul Esenyurt’ta açtı. Esenyurt Veri Merkezi, 10 bin 400 metrekare beyaz alan büyüklüğü ile Türkiye’nin en büyük veri merkezi olarak hizmet verecek

22 Mayıs 2018 Salı 17:05
Türk Telekom’dan dev yatırım

Türk Telekom, Türkiye’nin en büyük veri merkezini açtı. Yüksek güvenlik teknolojileri ile donatılan merkez aynı zamanda 3. havalimanına en yakın veri merkezi olma özelliği ile de öne çıkıyor. Türkiye’nin en büyük beyaz alan büyüklüğüne sahip merkezin açılışı ile birlikte, kurumsal müşterilerine sağladığı güvenli, yedekli ve yüksek hızlarla erişilebilir veri merkezi hizmetlerini genişletecek olan Türk Telekom, Esenyurt Veri Merkezi’nde sunucu barındırma, sunucu kiralama, sanal sunucu, depolama, yük dengeleme, bulut tabanlı yedekleme ve replikasyon hizmetleri, veri merkezi internet erişimi, müşteri yönetim ofisi, siber güvenlik hizmetleri gibi pek çok hizmeti bir arada sunacak.

Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, Esenyurt Veri Merkezi’nin açılışıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Veri merkezi kurulumu, şirketler için büyük bir maliyet kalemi. Kurumsal firmalar artık bu maliyet kalemine katlanmak yerine, çok daha düşük maliyetlerle yüksek güvenlikli, bulut tabanlı, anahtar teslimi dış kaynaklı çözümleri tercih ediyor.”

Beyaz alan 4 kat büyüyor

Verilerin sağlıklı bir şekilde depolanabilmesi ve taşınabilmesi için gerekli en önemli ihtiyacın fiber altyapının sağladığı yüksek hız olduğunu dile getiren Doany, Türk Telekom’un 262 bin kilometrelik güçlü fiber altyapısıyla ülkenin iletişim ağının ana omurgasını oluşturduğunu belirterek, “Sayıları 42 milyonu aşan abonemize hızlı ve kesintisiz iletişim sağlamanın yanı sıra veri işleme ve depolama konularında da öncülüğümüzü sürdürüyoruz. Gayrettepe, Güneşli, Ahlatlıbel, Ümraniye ve Ümitköy’den sonra Esenyurt’ta Türkiye’nin en büyük veri merkezini açarak toplam beyaz alan büyüklüğümüzü 4 katına çıkardık. Yeni merkezimizle birlikte kurumsal müşterilerimize veri saklama, bulut ve siber güvenlik hizmetlerini hızlı, kaliteli ve güvenli bir şekilde alma ayrıcalığını yaşatacağız” dedi. Özellikle sağlık ya da finans gibi kritik verileri yöneten kurumlar için verilerin yurt dışına çıkarılmamasının kritik önem taşıdığını ifade eden Doany, “Türk Telekom olarak, bölgedeki tüm ihtiyacı karşılayacak büyüklükte ve yüksek güvenlik standartlarında benzersiz bir erişim kalitesi sunan bir veri merkezi kurduk. Bu sayede ülkemizden çıkıp yurt dışında saklanan verinin yurt içinde saklanarak ülkemizde kalmasını sağlamayı amaçlıyoruz” şeklinde konuştu. EKONOMİ SERVİSİ

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