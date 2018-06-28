Türk Telekom’dan Mercedes kazandı

Türk Telekom Tambu’yu indiren milyonlarca kullanıcı arasından yapılan çekiliş sonucunda, Mercedes A 180 kazanan talihli Türk Telekom Genel Müdürlük’te aracını teslim aldı. İnce belli bardaktaki çaydan, nazar boncuğuna kadar kültürümüze ait pek çok çıkartmanın yanı sıra, terlik atan anne gibi günlük hayatımızı yansıtan hareketli çıkartmaların yer aldığı Tambu milyonlarca kullanıcıya ulaşmanın verdiği mutlulukla, bir kullanıcısına araba hediye edeceğini duyurmuştu. Tambu’yu indiren milyonlarca kişi arasından yapılan çekilişle Mercedes A 180’i kazanan Özlem Gündoğdu, anahtarını Türk Telekom Dijital Servisler Başkanı Ramazan Demir’in elinden aldı. EKONOMİ SERVİSİ