Türk Telekom’dan VAR damgası

Futboldaki hakem hatalarının en aza indirilmesi adına son teknolojiden faydalanan Video Yardımcı Hakem Uygulaması (VAR), dünya ile eş zamanlı olarak Türk Telekom altyapısı ile ülkemizde hayata geçiyor. Geçtiğimiz sezon pek çok farklı teknoloji ve yöntem ile testleri yapılan VAR sistemi, Türk Telekom’un yeni nesil MTN medya transfer teknolojisine entegre edildi. 5 Ağustos’ta oynanan Galatasaray-Akhisar TFF Süper Kupa müsabakası ile birlikte resmen başlayan VAR uygulaması için gerekli tüm altyapı ve hazırlık çalışmaları tamamlandı. VAR sistemi, sezon boyunca Süper Lig, Süper Kupa, Türkiye Kupası çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları ile 1. Lig Play-Off müsabakalarında uygulanacak. VAR ile birlikte MTN yeni nesil medya transfer teknolojisinin Türkiye’de ilk defa uygulanmaya başlandığını belirten Türk Telekom Strateji, Planlama ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Fırat Yaman Er, sistemin işleyişi hakkında şu bilgileri verdi: “Türk Telekom’un MTN çözümü sayesinde VAR hakemleri, tüm maçları artık TFF’nin İstanbul Riva’daki merkezinden izleyebilecek. Canlı yayın görüntüleri Türk Telekom’un MTN teknolojisiyle fiber optik ağ üzerinden çok hızlı bir şekilde doğrudan İstanbul’daki VOR (Video Operatings Room – Video Operasyon Odası) Merkezi’ne aktarılacak. VAR hakemleri oynanacak tüm maçları, uzaktan erişim sağlayacakları bu güvenli merkezden izleyecek, maç hakemleriyle çevrimiçi bağlantı kurarak gerekli yerlerde anında görüş bildirip müdahale edebilecek”.

Alışkanlıklar değişecek

Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal ise, yeni nesil MTN medya transfer teknolojisinin dünyada ve Türkiye’de canlı yayın aktarım alışkanlıklarını hızla değiştireceğini ifade ederek sistemin avantajlarını şu şekilde anlattı: “Türk Telekom’un fiber altyapısını kullanarak canlı yayın görüntülerini anında karşı tarafa aktaracak olan sistem ile uydudan kaynaklı gecikmeler ve kötü hava koşulları gibi olumsuzluklar da artık tamamen tarihe karışmış olacak. Türkiye’de ilk defa VAR ile uygulamaya koyduğumuz bu teknolojimizi, canlı yayın aktarımı yapan tüm yayıncı kuruluşların hizmetine sunacağız. Uydu ve canlı yayın aracına gereksinim duymadan tamamıyla fiber hat üzerinden çalışan sistemimiz, uydudan aktarımlarda yaşanan gecikmelerin aksine, altyapısını kurduğumuz noktalar arasında gerçek zamanlı ve yüksek kalitede görüntü aktarımı sağlıyor.” EKONOMİ SERVİSİ