Türk turizmine boykot yolda

Almanya'dan gelen turist sayısının 3.7 milyona gerilediği 2016 yılı, son 11 yılın en kötü sezonu olmuştu. Böyle giderse bu yıl Alman turist sayısı daha da gerileyecek

Almanya'nın en büyük tur operatörü TUI'nin Başkanlığı'nı uzun yılllar boyunca yapan Karl Born, bu yıl Almanya'dan Türkiye'ye gitmek isteyen turistler için bir boykot çağrısı yapılabileceğini ve kendisinin de bu görüşe katıldığını belirtti.

Karl Born, "Şimdiye kadar yalnız Güney Afrika'ya yönelik bir boykot çağrısı yapılmıştı. Bu yıl bu çağrı Türkiye'ye yapılmalıdır" dedi.

Bu görüşe Almanların tanınmış turizm yazarı Peter Hinze ve Sol Parti Başkanı Katja Kipping de destek veriyorlar. 2015 yılında Almanya'dan Türkiye'ye 5 milyon 400 bin turist gelmişken, 2016 yılında kriz sürecinde bu sayı ilk defa 11 yıl sonra 3 milyon 700 bine indi.

Konuyu değerlendiren TAVAK Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen, 2017'de Almanya'dan Türkiye'ye 3 milyona yakın turistin gelmesinin beklendiğini açıkladı.

Bu çağrılardan sonra Alman turist sayısında ciddi bir azalışın beklenebileceğini söyleyen Şen, şunları kaydetti: "Kasım 2016 ile Şubat 2017 tarihleri arasında geçtiğimiz yıla göre gelen Alman turist sayısı yüzde 50 azaldı. Özellikle Almanya'daki çağrılar, 'Türkiye'ye giderseniz, Almanya'nın güvencesi altında değilsiniz. Tevkif edilir veya başınıza bir olay gelirse, Alman Başbakanı ve Almanya Dışişleri Bakanlığı size sahip çıkamaz' yaklaşımı içinde yapılıyor. Almanların Türkiye'ye yönelik bu intikam alma teorisinin amacı, Alman turistlerden 2015 yılında gelen 5 milyar Euro'ya yakın paranın bu yıl gelmemesi. Bu konuda Almanya başarılı olabilir. Bu konunun cevapları muhakkak 9 Mart tarihinde Berlin Turizm Fuarı çerçevesinde, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın açıklamaları ile netlik kazanacaktır."

Boykot turist sayısını azaltır

Her halükarda bu yıl Almanya'dan gelecek turist sayısında azalma beklendiğini dile getiren Faruk Şen, "Almanya'da politikacılar ve basın ciddi bir şekilde Türkiye karşıtlığı ve düşmanlığı yapmaktadırlar. Türkiye lehine hiçbir haberin çıkmadığı Almanya'da artık 6 aydır Türk turizmi konusunda da haberler yer almamaktadır. Eskiden Antalya ve Bodrum'u öven gazeteler, İstanbul'daki gece yaşamının ihtişamından söz ederlerdi. Şimdi yalnız terör, saldırı ve Türk politikacıların Almanya'ya yönelik söylevlerini dile getiriyorlar" dedi.