ORHAN DEDE/İSTANBUL

Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Paul Doany, Başbakan Binali Yıldırım ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katıldığı törenle Sabit Elektronik Haberleşme Altyapısının Kiralanması Protokolü imzalandığını hatırlatarak, protokolle fiber altyapının ortak kullanım yolunun açıldığını söyledi. Altyapının ortak kullanımı için "Türk usulü" yeni bir model geliştirdiklerini belirten Doany, her bir operatörün ayrı ayrı kendi ağlarını kurmalarının çok yüksek maliyet getireceğini ifade etti.

Türk Telekom’un 262 bin kilometre uzunluk ile Türkiye'nin en yaygın fiber altyapısına ve 16.8 milyonluk fiber hane kapsamasına sahip şirketi olduğunu anımsatan Doany, şöyle konuştu:

"Türk Telekom olarak bugüne kadar her konuda olduğu gibi sabit erişim altyapısının paylaşımı konusunda da sektörün ve ülkemizin menfaatleri doğrultusunda hareket ettik, ediyoruz. Sadece sabit altyapı konusunda değil, mobil altyapının paylaşımı konusunda da yalnızca kulelere odaklanan pasif paylaşım modeli yerine aktif paylaşım modellerini geliştiriyoruz.

Geliştirdiğimiz bu Türk usulü paylaşım modeli ile tüm operatörler olarak hem mevcut sabit erişim altyapısını en verimli şekilde kullanacağız hem de son derece verimli bir yolla yeni altyapı yatırımlarının yapılmasını ve ülkeye kazandırılmasını sağlayacağız."

Fiber altyapı yaygınlaşacak

"Aslında sunduğumuz çözüm sayesinde günün sonunda Türkiye kazanmış olacak" diyen Doany, şöyle devam etti: "Böylece hem tüm operatörler Türk Telekom’un altyapısını kiralayabilecek, ekstra istedikleri sabit hat altyapısı için yatırım harcamasına katkıda bulunacak, mükerrer yatırımın önü kesilecek ve altyapısı eksik olan bölgelere de fiber götürülmüş olacak.

Yine çok önemli bir husus da mevcut İmtiyaz ve Mobil Lisans Anlaşmaları çerçevesinde bu altyapının günün sonunda devlete ait oluyor olması. Müşterilere daha fazla genişbant seçeneğinin sunulmasına ön ayak olan bu modelle bir yandan da geleceğin altyapısı fiberin tüm ülkede yaygınlığı artacak.

Herkesin kazançlı çıktığı ama en kazançlı olanın vatandaş ve devlet olduğu bu modelin sektörümüze büyük fayda getireceğine inanıyorum." Bilişim sektörüne ilişkin yatırımların, kamu için çok değerli olmasının yanı sıra ortak kullanım çözümleri ile görüntü kirliliğinin de ortadan kaldırılacağının altını çizen Doany, şunları kaydetti: "Bu modelle artık binalarda daha fazla baz istasyonu görmeyeceğiz, daha az kule göreceğiz. Bu sadece Türkiye'de uygulanacak.

Mevcut altyapıya rağmen yeniden bir altyapı kurmaktansa, mevcuda ek yaparak çözüm üretiyoruz. Bu da daha az kazı yapılmasını sağlıyor. Bu bayındırlık ve konfor açısından da değerli. Altyapı devletin olacak ve Türkiye kazanacak. Operatörler, daha az yatırım yaparak daha düşük maliyetlerle daha verimli sonuçlar alacaklar, daha büyük hizmetler verebilecekler.

Daha kısa sürede şirketler hedeflerine ulaşmış olacak. Türkiye'nin telekomünikasyon sektöründeki dönüşümü hızlanacak, daha hızlı gelişecek."

Türk Telekom'a Sabre Awards’ta ödül

Türk Telekom, iletişim sektörünün en önemli ödüllerinden biri olan uluslararası Sabre Awards'ta "Tablolar Konuşuyor" ile EMEA Bölgesi ‘Türkiye’ kategorisinde birinci oldu. İletişim sektörünün analiz ve ölçümlemede en önemli kurumu olan Holmes Report Dergisi tarafından her yıl düzenlenen uluslararası Sabre Awards ödülleri 23 Mayıs'ta Hollanda’nın Amsterdam şehrinde Ulusal Denizcilik Müzesi’nde düzenlenen tören ile sahiplerini buldu.

Bütünlük ve etkinlikte en üst seviyeye ulaşan halkla ilişkiler çalışmalarının ödüllendirildiği Sabre Awards’a bu yıl 2 bin 500’ün üzerinde başvuru yapıldı. Yarışma kapsamında dünyanın birçok ülkesinden başarılı şirketlerin ve PR ajanslarının birbirinden değerli projeleri, iletişim sektöründe önde gelen isimlerden oluşan 40 kişilik jüri tarafından değerlendirildi.

Tablolar Konuşuyor, Türk Telekom’un, sesli kitap, sesli betimlemeli filmler ve deneme sınavları gibi binden fazla zengin ve çeşitli içeriği bünyesinde bulunduran Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi ‘Telefon Kütüphanesi’ kapsamında gerçekleştirildi.