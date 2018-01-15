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Türk yazılım sektörü okyanusta bir damla

Türkiye’nin ilk yazılım danışmanlık şirketlerinden biri olan Ereteam'in CEO’su Kutlay Şimşek, Türkiye'deki yazılım pazarının 10 milyar liralık büyüklükte olduğuna işaret ederek, "Biz yurtdışına yazılım satacağız diyoruz ama bu nasıl olacak? Okyanusta damla gibiyiz. Bunu artırmak için devlet politikası, eğitim ve devlet katkısı gerekiyor" dedi

15 Ocak 2018 Pazartesi 00:13
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Türk yazılım sektörü okyanusta bir damla

Türkiye’nin ilk yazılım danışmanlık şirketlerinden biri olan ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Ar-Ge merkezi seçilen Ereteam'in CEO’su Kutlay Şimşek, dünyada 2.3 trilyon dolarlık bilişim teknolojileri pazarı olduğuna işaret ederek, Türkiye'deki yazılım pazarının 10 milyar TL büyüklükte olduğunu kaydetti.

Şimşek, şunları söyledi: "Bu rakamı 3500 şirket üretiyor. Bunlara Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell dahil... Biz yurtdışına yazılım satacağız diyoruz ama bu nasıl olacak? Okyanusta damla gibiyiz. Türkiye'nin önünde iki tane rota var: Gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler... Gelişmekte olan ülkelere Hindistan önemli bir örnek... Dünyaya milyarlarca dolarlık yazılım satıyorlar. Hindistan olabilmek kolay mı? Bunun için hedef koymak, devlet politikası, eğitim ve devlet katkısı gerekiyor."

Büyük veriyi doğru analiz edip yönetebilen kurum ve kuruluşların rekabet avantajı kazandığı günümüzde yazılım hizmetlerinin öneminin her geçen gün daha da arttığını kaydeden Şimşek, dünyanın en büyük ekonomilerinin çok büyük bilişim şirketleri çıkardığına işaret etti.

Şimşek, şunları söyledi: "Burada gerek yabancı yatırımcıları teşvik eden, gerekse de yerel firmaları yabancı teknoloji borsalarına açabilecek yatırımları desteklemek gerekiyor. Teşvik mekanizmalarını sadece üretim değil, satışa odaklı olarak da destekleyen modeller üretilirse, büyük global oyuncular çıkarmamak için neden yok.” 

Türkiye'de yazılıma gerekli önem verilmiyor

Bilişim şirketlerinin sanayici kategorisine alınmasının global oyuncuların ortaya çıkarılabilmesi için önemli bir aşama olduğunu belirten Şimşek, “Son dönemde çıkarılan yasalar bunu destekler yönde ancak mevzuat olarak eksiklerimiz var. Uygulamada halen bilişim şirketleri bir tekstil ya da otomotiv üreticisi gibi finansman kaynaklarına erişemiyor.

Bunu kolaylaştırmak gerekiyor. 2020’li yılların en güçlü ekonomileri arasında yer alabilmek için en büyük ekonomilerdeki gibi dev yazılım ve hizmet şirketleri çıkarabilmeliyiz” ifadelerini kullandı. Ereteam olarak yazılım alanında 16 yıldır faaliyette olduklarını dile getiren Şimşek, "2020 yılında ciromuzun yarısını yurtdışı pazarlardan elde etmeyi planlıyoruz. Geçen yıl 3 farklı ülkede 7 projeye dahil olduk. Özellikle Türk Cumhuriyetlerinde bankacılık altyapısı alanında projeler gerçekleştirdik. Teknolojinin anavatanı ABD'de iyi iş çıkardık. Türkiye'de yazılıma en fazla bankacılık sektörü gereksinim duyuyor. Bunu telekomünikasyon izliyor. Türkiye'de hemen hemen her bankanın yazılım projelerine katkıda bulunuyoruz" şeklinde konuştu.
RECEP BAHAR/İSTANBUL
 

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TürkiyeDanışmanlıkYazılımOkyanustaDamla
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