Türk zeytini Rusya'da tanıtıldı

Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi (ZZTK) Moskova’da Prodexpo 2017 Fuarı’na katılarak Türk zeytin ve zeytinyağının tanıtımını gerçekleştirdi. Türkiye’de 26 ana ihracatçı sektörün tamamının Rusya’yı hedef pazar olarak seçtiğini belirten Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi Başkanı M. Kadri Gündeş, “Siyasi ilişkilerimizdeki olumlu gelişmenin ihracatımıza da pozitif katkı sağlamasını bekliyoruz. Eylül ayında Rusya’da 11-14 Eylül 2017 tarihleri arasında düzenlenecek World Food Moscow Fuarı’na da katılacağız. Bu yıl özellikle zeytinyağı ihracatımız güzel bir gelişim gösteriyor. 2016/17 sezonunun ilk çeyreğinde zeytinyağı ihracatımız, geçen sezonun aynı dönemine göre yüzde 231’lik rekor artış göstererek 11 milyon 215 bin dolardan 37 milyon 176 bin dolara yükseldi. Bu artışın 2016/17 sezonu boyunca sürmesini bekliyoruz” diye konuştu. Zeytin ve Zeytinyağı Tanıtım Komitesi, Moskova Prodexpo Fuarı’na 3. Kez katılıyor. ZZTK standını Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Diriöz ve Ticaret Müşaviri Halit Oral Akbay’da ziyaret etti. 6-10 Şubat 2017 tarihleri arasında Moskova Expo Center'da düzenlenen Moskova Prodexpo Fuarı’na 57 ülkeden 2 binin üzerinde firma katılırken, 29 ülke milli katılım organizasyonu ile yer alıyor. Türkiye’den katılan firma sayısı ise 25. EKONOMİ SERVİSİ